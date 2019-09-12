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Posted 12 сентября 2019, 09:39

Published 12 сентября 2019, 09:39

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Подозреваемый в убийстве подростков в Приморье позволил следователям закрыть дело

12 сентября 2019, 09:39
Сюжет
Происшествие
Обвиняемый в громком уголовном деле со стрельбой в Хасанском районе, в ходе которой погибли двое несовершеннолетних, умер, находясь под стражей. Из-за этого следствие закрыло уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Следственный комитет РФ по Приморью прекратил уголовное преследование 37-летнего жителя Хасанского района, который обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Как установили следственные органы, в конце 2018 года, в декабре, в Хасанском районе разыгрался конфликт, участником которого стал несовершеннолетний 17-летний молодой человек и его знакомый.

Юноша не захотел оставлять проблему нерешенной и решил проучить своего обидчика. Для этого он позвал своих друзей и даже родственника – дядю, чтобы наказать знакомого. В итоге собралась внушительная компания из 12 человек, у которых были ружья.

Все они на автомобилях решили поехать в поселок Приморский, где думали, и находится обидчик. Подъехав к жилому дому на улице Рабочая пятеро из компании, у которых были ружья, начали беспорядочно стрелять: кто-то в воздух, а кто-то в сторону крыльца и окон квартир.

В результате такой беспорядочной стрельбы пули попали в жилую квартиру, где в это время находился 15-летний школьник. Мальчик получил смертельные ранения. Чуть позднее ранение получил и обиженный 17-летний юноша, который хотел наказать своего знакомого.

Когда началось расследование инцидента, было установлено, что оба подростка скончались от пуль ружья, из которого стрелял родственник погибшего юноши. Остальные участники стреляли исключительно в воздух и никого не задели.

Подозреваемого в убийстве двух подростков взяли под стражу, где он и покончил жизнь самоубийством. В отношении него уголовное дело было закрыто.

Однако остальным участникам массовой беспорядочной стрельбы не удастся уйти от ответственности, так как расследование в их уголовном деле по факту хулиганство, продолжается.

#Новости#Происшествие#Следствие#Следственный комитет#Убийство
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