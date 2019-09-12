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Posted 12 сентября 2019, 07:04

Published 12 сентября 2019, 07:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье нашли лучшего врача, спасающего жизни новорождённых

В Приморье нашли лучшего врача, спасающего жизни новорождённых

12 сентября 2019, 07:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Премии
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Фиголь признан лучшим врачом в номинации «Спасающий жизнь» национальной премии «Репродуктивное завтра России». Ежегодно он спасает жизнь новорожденным с низкой массой тела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сергей Фиголь возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра в Приморья с дней его основания. Благодаря ему в центре были внедрены и разработаны новые методы лечения самых юных пациентов. Увеличилось и само отделением: там теперь не шесть, а целых 12 коек.

Результаты национальной премии были озвучены в Сочи. В итоге, Сергей Фиголь стал лауреатом премии в номинации «Спасающий жизни». Отметим, премья «Репродуктивное завтра России» — единственная премия, которая отмечает достижения практикующих специалистов в области репродуктивного здоровья.

«Мы очень гордимся тем, что среди огромного числа участников премии лучшим стал именно наш специалист, профессиональный доктор Сергей Юрьевич Фиголь, который многие годы спасет жизни маленьких пациентов», — отметила главный врач краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения региона» на 2013–2021 годы, в Перинатальном центре Приморья новорожденные получают всю необходимую помощь. К ним относятся младенцы с низкой и экстремально низкой массой тела.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках Восточного экономического форума, который состоялся с 4 по 6 сентября, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сотрудников Перинатального центра края о введении на территории учреждения абилитации младенцев. И согласился выделить 16 миллионов рублей на эти цели.

#Новости#Общество#Владивосток#АПК#Врач#Премии
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