В Приморье нашли лучшего врача, спасающего жизни новорождённых

Сергей Фиголь возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра в Приморья с дней его основания. Благодаря ему в центре были внедрены и разработаны новые методы лечения самых юных пациентов. Увеличилось и само отделением: там теперь не шесть, а целых 12 коек.