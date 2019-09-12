В Приморье нашли лучшего врача, спасающего жизни новорождённых

Posted 12 сентября 2019, 07:04
Published 12 сентября 2019, 07:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сергей Фиголь возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра в Приморья с дней его основания. Благодаря ему в центре были внедрены и разработаны новые методы лечения самых юных пациентов. Увеличилось и само отделением: там теперь не шесть, а целых 12 коек.
Результаты национальной премии были озвучены в Сочи. В итоге, Сергей Фиголь стал лауреатом премии в номинации «Спасающий жизни». Отметим, премья «Репродуктивное завтра России» — единственная премия, которая отмечает достижения практикующих специалистов в области репродуктивного здоровья.
«Мы очень гордимся тем, что среди огромного числа участников премии лучшим стал именно наш специалист, профессиональный доктор Сергей Юрьевич Фиголь, который многие годы спасет жизни маленьких пациентов», — отметила главный врач краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.
В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения региона» на 2013–2021 годы, в Перинатальном центре Приморья новорожденные получают всю необходимую помощь. К ним относятся младенцы с низкой и экстремально низкой массой тела.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках Восточного экономического форума, который состоялся с 4 по 6 сентября, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сотрудников Перинатального центра края о введении на территории учреждения абилитации младенцев. И согласился выделить 16 миллионов рублей на эти цели.