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Posted 14 сентября 2019, 00:53

Published 14 сентября 2019, 00:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Магазинного вора задержали в Приморье

Магазинного вора задержали в Приморье

14 сентября 2019, 00:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчина обокрал сельский магазин, сняв с витрины одежду, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Октябрьского района поступило заявление продавца магазина, расположенного в поселке Липовцы, о краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили очевидцев и осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения.

Было обнаружено, что злоумышленник, проникнув в помещении торгового зала, похитил с витрины одежду в количестве трёх единиц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчину задержали. В отделе полиции он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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