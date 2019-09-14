Магазинного вора задержали в Приморье

Было обнаружено, что злоумышленник, проникнув в помещении торгового зала, похитил с витрины одежду в количестве трёх единиц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчину задержали. В отделе полиции он дал признательные показания.