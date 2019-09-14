Магазинного вора задержали в Приморье

Posted 14 сентября 2019, 00:53
Published 14 сентября 2019, 00:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В полицию Октябрьского района поступило заявление продавца магазина, расположенного в поселке Липовцы, о краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили очевидцев и осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения.
Было обнаружено, что злоумышленник, проникнув в помещении торгового зала, похитил с витрины одежду в количестве трёх единиц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчину задержали. В отделе полиции он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.