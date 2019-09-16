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Posted 16 сентября 2019, 07:10

Published 16 сентября 2019, 07:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Новый очаг вируса чумы свиней обнаружили в Приморье

Новый очаг вируса чумы свиней обнаружили в Приморье

16 сентября 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Результаты анализов ДНК свиней в одном из подсобных хозяйств Пограничного района Приморья показали наличие гена вируса АЧС. Сейчас в муниципалитете готовятся ввести ограничительные меры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В селе Бараново-Оренбургское специалисты ветеринарной лаборатории управления Россельхознадзора нашли вирус АЧС у свиней в одном из подсобных хозяйств. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

Результаты анализов были зафиксированы в протоколе и направлены в ветеринарную инспекцию края для принятия ограничительных мер на территории муниципалитета.

По информации Россельхознадзора, очаги опасного патогена присутствуют на территориях Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также в городе Дальнереченск.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что вирус АЧС специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в Надеждинском районе Приморья. В муниципалитете были введены ограничительные меры. Однако, уже в конце августа данные меры были сняты с района.

Также опасностью распространения вируса всерьёз обеспокоились ветеринары соседних регионов. Так, в Хабаровском крае из-за угрозы АЧС был введён режим ЧС.

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#Новости#Общество#Вирус#Свиньи
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