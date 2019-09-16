Новый очаг вируса чумы свиней обнаружили в Приморье

Posted 16 сентября 2019, 07:10
Published 16 сентября 2019, 07:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В селе Бараново-Оренбургское специалисты ветеринарной лаборатории управления Россельхознадзора нашли вирус АЧС у свиней в одном из подсобных хозяйств. Об этом рассказали в пресс-службе управления.
Результаты анализов были зафиксированы в протоколе и направлены в ветеринарную инспекцию края для принятия ограничительных мер на территории муниципалитета.
По информации Россельхознадзора, очаги опасного патогена присутствуют на территориях Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также в городе Дальнереченск.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что вирус АЧС специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в Надеждинском районе Приморья. В муниципалитете были введены ограничительные меры. Однако, уже в конце августа данные меры были сняты с района.
Также опасностью распространения вируса всерьёз обеспокоились ветеринары соседних регионов. Так, в Хабаровском крае из-за угрозы АЧС был введён режим ЧС.