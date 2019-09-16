Новый очаг вируса чумы свиней обнаружили в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что вирус АЧС специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в Надеждинском районе Приморья. В муниципалитете были введены ограничительные меры. Однако, уже в конце августа данные меры были сняты с района.