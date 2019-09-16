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Posted 16 сентября 2019, 01:54

Published 16 сентября 2019, 01:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье сержант-контрактник избил срочника за невыполнение приказа

В Приморье сержант-контрактник избил срочника за невыполнение приказа

16 сентября 2019, 01:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Военные
Военнослужащему, избившему срочника в Приморском крае, вынесли приговор. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе военного следственного управления Следственного комитета по Тихоокеанскому флоту, инцидент произошёл зимой 2019 года.

Заместитель командира взвода войсковой части разозлился из-за того, что подчинённый военнослужащий не выполнил его приказ. К слову, что именно он не сделал не сообщается. Однако само по себе невыполнение требования, судя по всему, очень не понравилось сержанту-контрактнику. Как итог — избиение подчинённого.

Причинённые телесные повреждения расценили как лёгкий вред здоровью. Дело рассматривалось по 286 статье Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия.

Владивостокский гарнизонный военный суд назначил виновнику, распустившему руки, 3,5 года лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2017 года старший прапорщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из кафе приморского города Артём нанёс тяжкий вред здоровью посетителю, ударив его ногой. От этого потерпевший получил перелом большеберцовой кости.

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#Новости#Военные#Военкомат
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