В Приморье сержант-контрактник избил срочника за невыполнение приказа

Posted 16 сентября 2019, 01:54
Published 16 сентября 2019, 01:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе военного следственного управления Следственного комитета по Тихоокеанскому флоту, инцидент произошёл зимой 2019 года.
Заместитель командира взвода войсковой части разозлился из-за того, что подчинённый военнослужащий не выполнил его приказ. К слову, что именно он не сделал не сообщается. Однако само по себе невыполнение требования, судя по всему, очень не понравилось сержанту-контрактнику. Как итог — избиение подчинённого.
Причинённые телесные повреждения расценили как лёгкий вред здоровью. Дело рассматривалось по 286 статье Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия.
Владивостокский гарнизонный военный суд назначил виновнику, распустившему руки, 3,5 года лишения свободы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2017 года старший прапорщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из кафе приморского города Артём нанёс тяжкий вред здоровью посетителю, ударив его ногой. От этого потерпевший получил перелом большеберцовой кости.