В Приморье сержант-контрактник избил срочника за невыполнение приказа

Заместитель командира взвода войсковой части разозлился из-за того, что подчинённый военнослужащий не выполнил его приказ. К слову, что именно он не сделал не сообщается. Однако само по себе невыполнение требования, судя по всему, очень не понравилось сержанту-контрактнику. Как итог — избиение подчинённого.