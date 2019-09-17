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Posted 17 сентября 2019, 06:15

Published 17 сентября 2019, 06:15

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Байкер погиб в жутком ДТП в Приморье

17 сентября 2019, 06:15
Сюжет
Происшествие
В Приморье мотоциклист врезался в движущийся автомобиль. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Авария случилась неподалёку от дома № 160 по улице Кирова. Водитель мотоцикла Suzuki — 42-летний мужчина — ехал в сторону Находки. Он вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Carina, за рулём которой находился 66-летний водитель из Артёма.

Виновник аварии скончался сразу. Водителя автомобиля с различными травмами увезли в больницу.

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, мотоциклом управлял мужчина с 13-летним стажем. Права были при нём. Ранее к административной ответственности сотрудники ведомства его не привлекали. Асфальт в момент происшествия был сухой, дефектов на проезжей части не было.

По факту трагического инцидента идёт проверка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре 2018 года массовое ДТП на трассе Седанка — Патрокл унесло жизнь байкера.

#Новости#Общество#Происшествие#ДТП
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