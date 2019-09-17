Байкер погиб в жутком ДТП в Приморье

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, мотоциклом управлял мужчина с 13-летним стажем. Права были при нём. Ранее к административной ответственности сотрудники ведомства его не привлекали. Асфальт в момент происшествия был сухой, дефектов на проезжей части не было.