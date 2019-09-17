Байкер погиб в жутком ДТП в Приморье

Posted 17 сентября 2019, 06:15
Published 17 сентября 2019, 06:15
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Авария случилась неподалёку от дома № 160 по улице Кирова. Водитель мотоцикла Suzuki — 42-летний мужчина — ехал в сторону Находки. Он вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Carina, за рулём которой находился 66-летний водитель из Артёма.
Виновник аварии скончался сразу. Водителя автомобиля с различными травмами увезли в больницу.
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, мотоциклом управлял мужчина с 13-летним стажем. Права были при нём. Ранее к административной ответственности сотрудники ведомства его не привлекали. Асфальт в момент происшествия был сухой, дефектов на проезжей части не было.
По факту трагического инцидента идёт проверка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре 2018 года массовое ДТП на трассе Седанка — Патрокл унесло жизнь байкера.