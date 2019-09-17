Приморье накрыл гребень антициклона

Posted 16 сентября 2019, 23:31
Published 16 сентября 2019, 23:31
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По данным «Примпогоды», сегодня, 17 сентября, синоптическую ситуацию в регионе будет настраивать гребень антициклона. В ряде районов возможен туман. При северо-западном умеренном ветре температурный фон составит от 18 до 23 градусов со знаком «плюс».
В дальневосточной столице сегодня будет немного облачно. Вторник обойдётся без осадков. Северо-западный ветер после обеда поменяет направление на юго-западное, а также усилится. Столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что осень основательно вступает в свои права на этой неделе. Более того, в ряде районов региона на этой неделе основательно похолодает. Синоптики предупреждают даже о снеге.