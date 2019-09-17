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Posted 16 сентября 2019, 23:31

Published 16 сентября 2019, 23:31

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Приморье накрыл гребень антициклона

16 сентября 2019, 23:31
Сюжет
Погода
Приморцы уже ощутили на себе начавшееся похолодание. Правда, сегодня, 17 сентября, днём в регионе будет комфортная и солнечная погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», сегодня, 17 сентября, синоптическую ситуацию в регионе будет настраивать гребень антициклона. В ряде районов возможен туман. При северо-западном умеренном ветре температурный фон составит от 18 до 23 градусов со знаком «плюс».

В дальневосточной столице сегодня будет немного облачно. Вторник обойдётся без осадков. Северо-западный ветер после обеда поменяет направление на юго-западное, а также усилится. Столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что осень основательно вступает в свои права на этой неделе. Более того, в ряде районов региона на этой неделе основательно похолодает. Синоптики предупреждают даже о снеге.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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