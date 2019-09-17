В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара в пятиэтажке во Владивостоке

Posted 17 сентября 2019, 01:37
Published 17 сентября 2019, 01:37
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, около четырёх часов дня очевидцы информировали спасателей о возгорании в пятиэтажке на Кирова, 54. Пламя охватило балкон жилого многоквартирного дома.
Через восемь минут после звонка к месту происшествия прибыли пожарные расчёты. В этот момент горели уже два балкона — на 4 и 5 этажах.
К счастью, специалисты смогли блокировать распространение пламени. В 16:45 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 17:26 — объявили полную ликвидацию пожара.
Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце августа в столице Дальнего Востока произошёл пожар на ТЭЦ-2, где загорелось оборудование. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.