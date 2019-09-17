vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2019, 01:37

Published 17 сентября 2019, 01:37

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара в пятиэтажке во Владивостоке

17 сентября 2019, 01:37
Серьёзный пожар произошёл вечером в понедельник, 16 сентября, в столице Дальнего Востока. Спасатели ликвидировали возгорание балконов на Кирова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, около четырёх часов дня очевидцы информировали спасателей о возгорании в пятиэтажке на Кирова, 54. Пламя охватило балкон жилого многоквартирного дома.

Через восемь минут после звонка к месту происшествия прибыли пожарные расчёты. В этот момент горели уже два балкона — на 4 и 5 этажах.

К счастью, специалисты смогли блокировать распространение пламени. В 16:45 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 17:26 — объявили полную ликвидацию пожара.

Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце августа в столице Дальнего Востока произошёл пожар на ТЭЦ-2, где загорелось оборудование. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика