Член «Единой России» заступился за актера Устинова, которому дали 3,5 года колонии

Posted 18 сентября 2019, 08:10
Published 18 сентября 2019, 08:10
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии за то, что он применил насилие к сотруднику ОМОНа, которое оказалось опасным для бойца. Не отреагировать на эту ситуацию политик Андрей Турчак не мог и в социальных сетях высказался, что сложившаяся ситуация — вопиющая несправедливость, о которой нельзя забыть и молчать.
Также секретарь генсовета партии «Единая Россия» отметил, что во время несанкционированной акции, которая прошла в Москве еще 3 августа, было сделано множество видео задержаний людей. И многие из них, в которые попал в кадр Устинов, Турчак пересмотрел по несколько раз, и не увидел никаких нарушений со стороны актера. Вице-спикер совфеда отметил, что Павел просто стоял около входа в метро и никак не участвовал в нарушении общественного порядка.
Турчак отметил, что на видеороликах отчетливо видно момент, когда на Павла Устинова налетают бойцы ОМОНа, он, в свою очередь начинает уворачиваться, а сотрудник Росгвардии не смог удержать равновесие и упал из-за того, что споткнулся, а не из-за сопротивления Устинова.
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» убежден, что приговор для молодого актера был вынесен несправедливо, а судья не учитывал видеоролики и не давали адвокатам доказать невиновность Павла. И из-за этого в следующей вышестоящей инстанции судья должен учесть все доводы адвоката Павла Устинова и обязательно пересмотреть видео с моментом задержания молодого человека.
Напомним, что акция протеста в Москве состоялась 3 августа. Рядом с протестующими оказался молодой 24-летний актер Павел Устинов — он находился у входа в метро и ожидал коллегу, чтобы провести рабочую встречу. Однако на Павла налетели несколько бойцов ОМОНа и стали проводить процедуру задержания. Ничего не ожидающий молодой человек был испуган и попытался увернуться от заломов Росгвардейцев в результате чего один из стражей правопорядка вывихнул плечо.
По этому делу 16 сентября в Тверском суде Москвы прошло судебное заседание, на котором Павла Устинова признали виновным в применении опасного для здоровья бойца ОМОН насилия и приговорили его к 3,5 годам колонии.
За Павла уже вступились сотни тысяч россиян, а его коллеги-актеры даже записали видео, в котором заступаются за него.