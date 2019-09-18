Член «Единой России» заступился за актера Устинова, которому дали 3,5 года колонии

Также секретарь генсовета партии «Единая Россия» отметил, что во время несанкционированной акции, которая прошла в Москве еще 3 августа, было сделано множество видео задержаний людей. И многие из них, в которые попал в кадр Устинов, Турчак пересмотрел по несколько раз, и не увидел никаких нарушений со стороны актера. Вице-спикер совфеда отметил, что Павел просто стоял около входа в метро и никак не участвовал в нарушении общественного порядка.