Иностранным водителям запретят работать таксистами во Владивостоке

Однако есть исключения. Так, работодатель может предоставить иностранным гражданам работу в случае, если они будут трудиться на арендованных автобусах по туристическим и экскурсионным маршрутам. Данные меры необходимы, по словам представителей краевой администрации, для того, чтобы как можно больше российских граждан смогли получить работу в транспортной сфере.