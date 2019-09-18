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Posted 18 сентября 2019, 00:05

Published 18 сентября 2019, 00:05

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Иностранным водителям запретят работать таксистами во Владивостоке

Иностранным водителям запретят работать таксистами во Владивостоке

18 сентября 2019, 00:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
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Автобусы
С 2020 года иностранным гражданам, которые работают на основании патентов, запретят работать в транспортной сфере. Тем, кто захочет получить патент, откажут в этом. Распоряжение уже подписал губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об изменениях корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации Приморья. Так, со следующего года иностранные граждане, которые работают в регионе на основании патентов, не смогут сидеть за рулём общественного транспорта. Запрет вводится на работу водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и даже такси. Руководству компаний, которые работают в сфере перевозок, будет запрещено брать на работу иностранных граждан.

Однако есть исключения. Так, работодатель может предоставить иностранным гражданам работу в случае, если они будут трудиться на арендованных автобусах по туристическим и экскурсионным маршрутам. Данные меры необходимы, по словам представителей краевой администрации, для того, чтобы как можно больше российских граждан смогли получить работу в транспортной сфере.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в апреле текущего года глава региона сказал, что количество иностранных граждан, занятых на рабочих специальностях, нужно сократить. И дать приоритет жителям Приморья. И зарплату, при этом, нужно повысить.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автобусы#Такси
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