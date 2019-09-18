Иностранным водителям запретят работать таксистами во Владивостоке

Posted 18 сентября 2019, 00:05
Published 18 сентября 2019, 00:05
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Об изменениях корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации Приморья. Так, со следующего года иностранные граждане, которые работают в регионе на основании патентов, не смогут сидеть за рулём общественного транспорта. Запрет вводится на работу водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и даже такси. Руководству компаний, которые работают в сфере перевозок, будет запрещено брать на работу иностранных граждан.
Однако есть исключения. Так, работодатель может предоставить иностранным гражданам работу в случае, если они будут трудиться на арендованных автобусах по туристическим и экскурсионным маршрутам. Данные меры необходимы, по словам представителей краевой администрации, для того, чтобы как можно больше российских граждан смогли получить работу в транспортной сфере.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в апреле текущего года глава региона сказал, что количество иностранных граждан, занятых на рабочих специальностях, нужно сократить. И дать приоритет жителям Приморья. И зарплату, при этом, нужно повысить.