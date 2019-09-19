КаМАЗ в Приморье снёс пассажирский автобус

Posted 19 сентября 2019, 00:14
Published 19 сентября 2019, 00:14
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, авария случилась в среду, 18 сентября, на Михайловском шоссе недалеко от 40-го дома.
На главную дорогу со второстепенной выезжал КаМАЗ. Крупногабаритный транспорт зацепил автобус, в котором находились семь человек. Общественный транспорт двигался из Воздвиженки в Уссурийск. Из-за столкновения Hyundai County врезался в Honda Stepwgn, который в итоге вылетел в кювет.
Помощь врачей понадобилась лишь одной пассажирке автобуса — девушке 1993 года рождения. У неё ушиб коленного сустава.
Причины, обстоятельства аварии выяснят специалисты.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о другом резонансном происшествии с автобусом в Приморье. Вчера, 18 сентября, на площади Семёновская во Владивостоке водитель маршрутного автобуса переехал женщину-пешехода.