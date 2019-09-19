КаМАЗ в Приморье снёс пассажирский автобус

На главную дорогу со второстепенной выезжал КаМАЗ. Крупногабаритный транспорт зацепил автобус, в котором находились семь человек. Общественный транспорт двигался из Воздвиженки в Уссурийск. Из-за столкновения Hyundai County врезался в Honda Stepwgn, который в итоге вылетел в кювет.