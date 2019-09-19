Заместитель губернатора Приморья Константин Богданенко решил уволиться

Константин Сергеевич — коренной житель Владивостока. В приморской столице он родился, отучился в школе, отучился в ДВПИ, получив специальность «Инженер-электрик». Должность в администрации края Богданенко получил в 2017 году (до этого он был депутатом Законодательного собрания Приморья). Своим заместителем его сделал врио губернатора Андрей Тарасенко. После смены власти Константин Сергеевич сохранил за собой пост заместителя губернатора, но при Олеге Кожемяко продержался около года.