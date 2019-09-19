Заместитель губернатора Приморья Константин Богданенко решил уволиться

Posted 19 сентября 2019, 06:06
Published 19 сентября 2019, 06:06
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией, Константин Сергеевич уходит с занимаемой должности по собственному желанию — об этом говорится в заявлении на увольнение.
В должности заместителя губернатора Богданенко контролировал работу администрации региона по нескольким направлениям. Речь идёт об экономике, предпринимательстве, промышленности, земельных и имущественных отношениях, международном сотрудничестве, а также туризме.
Константин Сергеевич — коренной житель Владивостока. В приморской столице он родился, отучился в школе, отучился в ДВПИ, получив специальность «Инженер-электрик». Должность в администрации края Богданенко получил в 2017 году (до этого он был депутатом Законодательного собрания Приморья). Своим заместителем его сделал врио губернатора Андрей Тарасенко. После смены власти Константин Сергеевич сохранил за собой пост заместителя губернатора, но при Олеге Кожемяко продержался около года.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других кадровых переменах в краевой администрации. В частности, в регионе сменился глава департамента гражданской защиты.
К слову, с 2020 года администрация региона превратится в правительство. В его составе будет 20 министерств, а также агентства, департаменты и инспекции.