Наказали они, ну-ну: во Владивостоке дорожники забаррикадировали автомобиль

Как рассказывает очевидец, дорожники придумали свой способ наказания для таких случаев. Автомобиль обложили грудой старого асфальта и оставили его на месте. При этом не сообщается о том, связывались ли дорожники с владельцем Toyota Vitz и действительно ли к происшествию имеют отношения дорожные службы.