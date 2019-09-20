Наказали они, ну-ну: во Владивостоке дорожники забаррикадировали автомобиль

Posted 20 сентября 2019, 05:26
Published 20 сентября 2019, 05:26
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Необычный случай произошёл в одном из дворов Владивостока. Как рассказывает автор публикации в инстаграм-сообществе «Экипажи ДПС», дорожные рабочие занимались ремонтом асфальтового покрытия, но для достижения конечной цели им помешал припаркованный автомобиль Toyota Vitz.
Как рассказывает очевидец, дорожники придумали свой способ наказания для таких случаев. Автомобиль обложили грудой старого асфальта и оставили его на месте. При этом не сообщается о том, связывались ли дорожники с владельцем Toyota Vitz и действительно ли к происшествию имеют отношения дорожные службы.
Однако в соцсетях данная публикация нашла отклик среди интернет-пользователей. Так, многие выразили своё недовольство по поводу такого самоуправства.
«Так и вижу, чтобы в Германии рабочие чужую машину асфальтом обсыпали», «Наказали они. Ну-ну! Возились с кусками асфальта. И для чего? Чтоб потом самим же и убирать. Дорогу-то делать не хозяин авто будет» — писали пользователи Instagram.
Другие же пользователи посетовали на то, что скорее всего водителя просто не было рядом, и он и смог убрать свой автомобиль. В этом случае автовладельцу советуют написать жалобу на своенравных рабочих.
«А то, что хозяин авто мог заболеть, это исключено» и «Сейчас владелец все косяки бампера и дверей предъявит дорожникам и покрасит машину за их счет», — поделились подписчики сообщества.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока пожаловались на дорожных рабочих, сделавших разметку для общественного транспорта на одной из остановок города. Возмущения горожан были связаны с тем, что свежую краску нанесли на дорожные ямы.