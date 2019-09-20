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Posted 20 сентября 2019, 04:49

Published 20 сентября 2019, 04:49

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Покинуть побережье: тайфун «Тапа» может обрушить на Приморье сильные дожди

20 сентября 2019, 04:49
Сюжет
Погода
Приморские синоптики объявили предварительное предупреждение об ухудшении погоды в регионе из-за тайфуна «Тапа». Он может повлиять на погоду в регионе 23 и 24 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские синоптики объявили предварительное предупреждение об ухудшении погоды в регионе из-за тайфуна «Тапа». Он может повлиять на погоду в регионе 23 и 24 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту издания рассказали в «Примпогоде», до сих пор неизвестно, как близко к побережью Приморья будет проходить «Тапа». Поэтому и сказать, как стихия отразится на погоде в регионе, точно сказать сложно.

Если тайфун будет двигаться рядом, то днём 23 и ночью 24 сентября в южных и юго-восточных районах края пройдут сильные и очень сильные осадки — более 50 миллиметров за 12 часов.

Если непогода возьмёт более восточный путь, то сильные дожди обойдут регион стороной. На данный момент ясно одно — в любом случае в регионе усилится ветер до 23-28 метров в секунду.

«В бухтах побережья ожидается очень сильный накат, подъем уровня моря. Отдыхающим в палатках настоятельно рекомендуем покинуть побережье к этому времени», — сообщили синоптики.

Специалисты обещают дать более точный прогноз в первой половине воскресенья, 22 сентября.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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