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Posted 20 сентября 2019, 02:14

Published 20 сентября 2019, 02:14

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Во Владивостоке в сгоревшем жилом доме обнаружили тело женщины

20 сентября 2019, 02:14
Сюжет
Пожар
35 пожарных и 8 автомобилей спецтехники тушили пожар в жилом доме на улице Металлистов во Владивостоке. Позже на месте происшествия была обнаружена женщина без признаков жизни, которую передали врачам скорой помощи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Деревянный жилой дом загорелся сегодня ночью, 20 сентября, на улице Металлистов в столице Приморья. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 00:26 часов, а спустя 10 минут на место происшествия выдвинулись расчёты МЧС.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы локализовать огонь и не дать ему распространиться на другие жилые здания. Ближе к утру, в районе пяти часов, пожар удалось полностью ликвидировать. При этом в тушении участвовали 35 сотрудников пожарной службы и 8 спецмашин.

Позже на месте недавнего возгорания было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Труп был передан сотрудникам скорой помощи. По факту инцидента региональным управлением МЧС устанавливаются причины возникновения пожара.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня утром крупный пожар произошёл на складе овощной продукции в Уссурийске. Огонь охватил около 700 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 40 пожарных и девять единиц техники.

#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Происшествие#Жилые дома
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