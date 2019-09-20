Во Владивостоке в сгоревшем жилом доме обнаружили тело женщины

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы локализовать огонь и не дать ему распространиться на другие жилые здания. Ближе к утру, в районе пяти часов, пожар удалось полностью ликвидировать. При этом в тушении участвовали 35 сотрудников пожарной службы и 8 спецмашин.