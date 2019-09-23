Приморские учёные выступили против вылова лососевых рыб в реке Нарва

В связи с возможными последствиями, которые могут негативно сказаться на численности водных биоресурсов, сотрудники нацпарка «Земля леопарда» направило обращения в адрес Росрыболовства и комиссию по регулирования добычи анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в решении вопросов сохранения популяции рыб. В частности, учёные просят установить дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва.