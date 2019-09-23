Приморские учёные выступили против вылова лососевых рыб в реке Нарва

Posted 23 сентября 2019, 10:32
Published 23 сентября 2019, 10:32
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В нацпарке «Земля леопарда» выразили беспокойство по поводу деятельности приморского рыбзавода в устье реки Барабашева, а также планами на добычи рыб на реке Нарва. Об этом руководство нацпарка сообщили в опубликованном пресс-релизе на сайте организации.
По мнению учёных, деятельность рыбзавода препятствует естественному нересту рыб на территории парка и уменьшает его разнообразие. Как отметил директор нацпарка Виктор Бардюк, рыбоводным заводом на реке Барабашевка вылавливаются практически все производители для закладки икры, а пропускные дни для кеты на места нереста не установлены.
Отдельной темой для беспокойства у парка стало разрешение, полученное рыбзаводом на вылов кеты в реке Нарва. По словам Виктора Бардюка благодаря сотрудникам нацпарка, только за поседнее время в реке Нарва стала восстанавливаться популяция лососевых.
В связи с возможными последствиями, которые могут негативно сказаться на численности водных биоресурсов, сотрудники нацпарка «Земля леопарда» направило обращения в адрес Росрыболовства и комиссию по регулирования добычи анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в решении вопросов сохранения популяции рыб. В частности, учёные просят установить дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 2019 год объявлен Международным годом лосося. В Приморском крае представители вида анадромных рыб нерестятся в бассейнах реки Амур и на юге региона. Тихоокеанские лососи проводят значительную часть жизни в морях, но при этом размножаются только в реках.