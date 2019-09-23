В России не исполняют указы президента: зарплата врачей по-прежнему низкая

Posted 23 сентября 2019, 03:32
Published 23 сентября 2019, 03:32
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По данным издания «Новые известия», без медицинских кадров остались больницы и иные медицинские учреждения Новгородской и Московской областей, Пензы, Орла, Тольятти и Владимирской области: где-то свои рабочие места покинули хирурги, где-то врачи-травматологи, а в некоторых городах уволились заведующие отделениями. Всех их не устраивала мизерная зарплата, которую они получали. При этом в СМИ и во всех отчётах сообщали о том, что она «хорошая».
К сожалению, ответа от правительства по данному факту так и нет. Министерство здравоохранения массовые увольнения квалифицированных медицинских работников будто не замечает. Даже во время «прямой линии» с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, неравнодушные граждане пытались поднять вопрос про забастовки и мизерные зарплаты, но все это почему-то стало отчётом об успехах отрасли.
Также во время «прямой линии» было озвучено, что минимальная заработная плата врача должна составлять около 170 процентов от средней зарплаты в регионе. А те, кто работает на «скорой» должны получать не менее 200 процентов. К сожалению, данное предложение не было воплощено в жизнь и ни один регион не сделал так, что врачи стали получать зарплаты, которые превышают среднюю плату в регионе.
Отметим, что качество оказываемой медицинской помощи тесно связано с количеством врачей. Но о какой квалифицированной помощи можно говорить, когда в российских городах может быть всего 40 врачей на 10 тысяч человек населения. Если же у медработника будет достаточно времени, то он сможет оказать человеку помощь и не пошлет его долечиваться домой. Но если перед его кабинетом стоят десятки людей, то сделать это попросту невозможно из-за отсутствия времени.
По данным статистики, меньше всего врачей на 10 тысяч жителей в Чеченской республике — там медиков всего 26,8 на такое количество человек. В Ростовской области врачей 30,5 на 10 тысяч людей. На такое же количество пациентов в Ставропольском и Краснодарском краях по 33,1 и 33,5 врачей. В Дагестане 33,4.