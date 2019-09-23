В России не исполняют указы президента: зарплата врачей по-прежнему низкая

Отметим, что качество оказываемой медицинской помощи тесно связано с количеством врачей. Но о какой квалифицированной помощи можно говорить, когда в российских городах может быть всего 40 врачей на 10 тысяч человек населения. Если же у медработника будет достаточно времени, то он сможет оказать человеку помощь и не пошлет его долечиваться домой. Но если перед его кабинетом стоят десятки людей, то сделать это попросту невозможно из-за отсутствия времени.