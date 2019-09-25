Отличный выходной: мосты и дороги во Владивостоке перекроют

Posted 25 сентября 2019, 11:51
Published 25 сентября 2019, 11:51
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
На этот раз перекрыт будет не только центр Владивостока, но и мост на остров Русский и Золотой мост. Ограничения начнут действовать с самого раннего утра. А продлится это всё почти до самого вечера. Сначала, по информации организаторов мероприятия, будет перекрыт мост на остров Русский. Однако здесь решили позаботиться о приморцах, которые не участвуют в забеге, и предусмотрели два бесплатных парома.
После этого будут перекрыты для движения транспортных средств дороги в районе улиц Калинина, Бархатная, Героев Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Черёмуховая, Пушкинская, Всеволода Сибирцева.
Информацию об ограничениях уже успели распространить во всех пабликах социальных сетей. И жители региона тут же решили обратиться к организаторам со словам «благодарности».
«Весь город перекроют. В выходной день. С ума сойти. Спасибо, будут относиться с пониманием.
Когда вы уже все набегаетесь. Да сколько можно? Невыносимо.
А почему не побегать за пределами города, или на стадионах.
Хотел на природу выехать. Спасибо, выехал», — реакция пользователей соцсетей.
Скорее всего, субботу, 28 сентября, жители краевого центра запомнят надолго. А информация об очередных забегах постоянно становится центральной темой для обсуждения среди пользователей соцсетей.