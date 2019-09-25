Отличный выходной: мосты и дороги во Владивостоке перекроют

На этот раз перекрыт будет не только центр Владивостока, но и мост на остров Русский и Золотой мост. Ограничения начнут действовать с самого раннего утра. А продлится это всё почти до самого вечера. Сначала, по информации организаторов мероприятия, будет перекрыт мост на остров Русский. Однако здесь решили позаботиться о приморцах, которые не участвуют в забеге, и предусмотрели два бесплатных парома.