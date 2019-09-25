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Posted 25 сентября 2019, 11:51

Published 25 сентября 2019, 11:51

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Отличный выходной: мосты и дороги во Владивостоке перекроют

Отличный выходной: мосты и дороги во Владивостоке перекроют

25 сентября 2019, 11:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Ограничение движения
Не исключено, что предстоящая суббота, 28 сентября, надолго запомнится жителям столицы Дальнего Востока. В городе на несколько часов перекроют не только дороги, но и мосты. И в очередной раз причина — забег, в котором участие примут бегуны из различных стран мира, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этот раз перекрыт будет не только центр Владивостока, но и мост на остров Русский и Золотой мост. Ограничения начнут действовать с самого раннего утра. А продлится это всё почти до самого вечера. Сначала, по информации организаторов мероприятия, будет перекрыт мост на остров Русский. Однако здесь решили позаботиться о приморцах, которые не участвуют в забеге, и предусмотрели два бесплатных парома.

После этого будут перекрыты для движения транспортных средств дороги в районе улиц Калинина, Бархатная, Героев Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Черёмуховая, Пушкинская, Всеволода Сибирцева.

Информацию об ограничениях уже успели распространить во всех пабликах социальных сетей. И жители региона тут же решили обратиться к организаторам со словам «благодарности».

«Весь город перекроют. В выходной день. С ума сойти. Спасибо, будут относиться с пониманием.

Когда вы уже все набегаетесь. Да сколько можно? Невыносимо.

А почему не побегать за пределами города, или на стадионах.

Хотел на природу выехать. Спасибо, выехал», — реакция пользователей соцсетей.

Скорее всего, субботу, 28 сентября, жители краевого центра запомнят надолго. А информация об очередных забегах постоянно становится центральной темой для обсуждения среди пользователей соцсетей.

#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения#Эксклюзив#Забег
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