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Posted 25 сентября 2019, 08:01

Published 25 сентября 2019, 08:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

С 2020 года в жизни приморских педагогов произойдут приятные изменения

С 2020 года в жизни приморских педагогов произойдут приятные изменения

25 сентября 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
С первого января 2020 года оклады работников образовательных учреждений Приморья повысятся. Это позволит компенсировать пониженный районный коэффициент до федерального уровня. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала корреспонденту агентства врио вице-губернатора региона — директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко рассказала о том, что с начала 2020 года оклад педагогов в учреждениях образования повысится. А в четверг, 26 сентября, на заседании Приморской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет обсуждаться окончательная версия о районном коэффициенте. Однако размер заработной платы педагогов от этого не уменьшится.

«С 1 января предполагается повышение оклада работников краевых образовательных учреждений, что компенсирует понижение районного коэффициента до уровня федерального. Поэтому зарплата, которую получают педагоги сегодня, уменьшена не будет, наоборот — увеличится», — рассказала врио вице-губернатора региона Наталья Бондаренко.

Постановлением администрации Приморья оклад педагогов учреждений образования составляет 12 600 рублей. Все остальные вопросы, которые касаются компенсирующих и стимулирующих выплат, решают руководители образовательных учреждений.

Напомним, снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на 10% за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям — в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. Общая сумма средств, которые будут компенсированы краю, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

#Новости#Общество#Владивосток#АПК#Зарплата#Педагог
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