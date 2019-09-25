С 2020 года в жизни приморских педагогов произойдут приятные изменения

Как рассказала корреспонденту агентства врио вице-губернатора региона — директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко рассказала о том, что с начала 2020 года оклад педагогов в учреждениях образования повысится. А в четверг, 26 сентября, на заседании Приморской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет обсуждаться окончательная версия о районном коэффициенте. Однако размер заработной платы педагогов от этого не уменьшится.