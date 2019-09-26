Токсикомания: в Приморье умерла 16-летняя школьница, вдыхавшая бытовой газ

«Подростки хорошо осведомлены о способах применения газа с целью достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. В результате употребления токсических веществ развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность появления такой зависимости», — говорят в ведомстве.