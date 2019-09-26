Токсикомания: в Приморье умерла 16-летняя школьница, вдыхавшая бытовой газ

Posted 26 сентября 2019, 03:05
Published 26 сентября 2019, 03:05
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как корреспонденту издания рассказали в главном управлении МВД России по Приморью, в крае зарегистрирован летальный случай — девочка вдыхала бытовой газ, организм подростка не выдержал, она умерла.
Инцидент случился в Лесозаводском городском округе. Известно, что на учёте школьница не состояла, но ранее её мать привлекали за неисполнение родительских обязанностей.
В полиции добавили, что сейчас в регионе проходят профилактические мероприятия для предотвращения повторения таких кошмарных случаев.
«Подростки хорошо осведомлены о способах применения газа с целью достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. В результате употребления токсических веществ развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность появления такой зависимости», — говорят в ведомстве.
Психическая зависимость развивается молниеносно, на физическое привыкание тратится около 3-4 месяцев. Газ воздействует на нервную систему, вызывает удушение, реанимация помогает крайне редко.
Полиция делает всё возможное, чтобы ограничить продажу баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств несовершеннолетним.