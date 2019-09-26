vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября 2019, 03:05

Published 26 сентября 2019, 03:05

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Токсикомания: в Приморье умерла 16-летняя школьница, вдыхавшая бытовой газ

Токсикомания: в Приморье умерла 16-летняя школьница, вдыхавшая бытовой газ

26 сентября 2019, 03:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Приморье умерла 16-летняя школьница, отравившаяся бытовым газом. Полиция бьёт тревогу из-за опасности распространения токсикомании среди приморских подростков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту издания рассказали в главном управлении МВД России по Приморью, в крае зарегистрирован летальный случай — девочка вдыхала бытовой газ, организм подростка не выдержал, она умерла.

Инцидент случился в Лесозаводском городском округе. Известно, что на учёте школьница не состояла, но ранее её мать привлекали за неисполнение родительских обязанностей.

В полиции добавили, что сейчас в регионе проходят профилактические мероприятия для предотвращения повторения таких кошмарных случаев.

«Подростки хорошо осведомлены о способах применения газа с целью достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. В результате употребления токсических веществ развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность появления такой зависимости», — говорят в ведомстве.

Психическая зависимость развивается молниеносно, на физическое привыкание тратится около 3-4 месяцев. Газ воздействует на нервную систему, вызывает удушение, реанимация помогает крайне редко.

Полиция делает всё возможное, чтобы ограничить продажу баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств несовершеннолетним.

Материалы по теме
В Находке пытаются уберечь детей от алкоголя и токсикоманииВ Приморье на глазах юных токсикоманов погиб "товарищ по несчастью" Девушка из Тынды погибла от токсикомании
#Новости#Школьница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика