В Приморье стартует проект по поиску инновационных стартапов

Posted 27 сентября 2019, 00:55
Published 27 сентября 2019, 00:55
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
«Стартап Экспедиция» проводится впервые и охватывает все 11 регионов ДФО.
Целью «Стартап Экспедиции» является создание «новой» дальневосточной экономики, основанной не на природных ресурсах, а на инновационном предпринимательстве. Проект охватывает все 11 регионов Дальнего Востока. Отборочный тур пройдёт во Владивостоке 5 сентября в рамках Дальневосточного цифрового форума и форума «Русский MeetUp».
Программа первого этапа, подготовленного при участии администрации Приморского края, состоит из образовательной части, экспертизы местных стартапов и объявления результатов оценки проектов.
В свою очередь участники «Стартап Экспедиции» получат консультации экспертов, содействие в получении мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными российскими и дальневосточными компаниями, а также освещение своих проектов в средствах массовой информации.
Экспертами отборочного этапа выступят представители Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково», Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка «Русский», технопарка «Якутия», администрации Приморского края и правительства республики Саха (Якутия).
Лучшие проекты по мнению экспертов, будут приглашены в следующий набор Акселератора инновационных проектов B8, где смогут претендовать на финансовую поддержку до 2 миллионов рублей на развитие стартапа. А Победитель «Экспедиции» сможет принять участие в мероприятии Startup Village, которое состоится в Москве в мае 2020 года.
Стать участником отборочного тура «Стартап Экспедиции» во Владивостоке можно, зарегистрировавшись по ссылке.
«Стартап Экспедиция» продлится до 1 декабря 2019 года. Отборочные туры пройдут во всех городах региональных центров Дальнего Востока: Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Улан-Удэ, Благовещенск, Чита, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан и Якутск.
Подробную ознакомится с конкурсом можно на сайте мероприятия. Программу отборочного тура во Владивостоке размещена на сайте форума «Русский MeetUp».
Инициатором и организатором «Стартап Экспедиции» выступило правительство республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Во Владивостоке отборочный этап «Стартап Экспедиции» будет проходить в рамках реализации государственной программы Приморского края «Информационное общества» на 2013–2021 годы.