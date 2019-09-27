В Приморье стартует проект по поиску инновационных стартапов

В свою очередь участники «Стартап Экспедиции» получат консультации экспертов, содействие в получении мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными российскими и дальневосточными компаниями, а также освещение своих проектов в средствах массовой информации.