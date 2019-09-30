Трое подростков оказались «в заложниках» горного комплекса в Приморье

Posted 30 сентября 2019, 11:04
Published 30 сентября 2019, 11:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Представители Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали корреспонденту агентства о том, что спасателям поступило сообщение о том, что трое подростков не могут спустится с отвесного склона хребта Чандолаз. Им требуется незамедлительная помощь.
В итоге, пять приморских спасателей выехали на поиски пострадавших. Подростки находились на пути к вершине хребта. Спасательная операция продолжалась несколько часов и завершилась в ночное время суток. Специалистам удалось эвакуировать двух юношей и девушку и доставить их родителям в Находку.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона «пропадали» в лесном массиве Приморья в августе текущего года. Больше это касалось тех, кто решил отправиться за грибами, но дорогу домой почему-то вспомнить не смог.