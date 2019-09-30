vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2019, 11:04

Published 30 сентября 2019, 11:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Трое подростков оказались «в заложниках» горного комплекса в Приморье

Трое подростков оказались «в заложниках» горного комплекса в Приморье

30 сентября 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Подростки
Трое подростков решили, возможно, оценить всю красоту флоры и фауны Приморья и отправились в район хребта Чандолаз. Однако выбраться самостоятельно они не смогли. В дальнейшем им пришлось просидеть там сутки для того, чтобы их нашли и эвакуировали спасатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали корреспонденту агентства о том, что спасателям поступило сообщение о том, что трое подростков не могут спустится с отвесного склона хребта Чандолаз. Им требуется незамедлительная помощь.

В итоге, пять приморских спасателей выехали на поиски пострадавших. Подростки находились на пути к вершине хребта. Спасательная операция продолжалась несколько часов и завершилась в ночное время суток. Специалистам удалось эвакуировать двух юношей и девушку и доставить их родителям в Находку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона «пропадали» в лесном массиве Приморья в августе текущего года. Больше это касалось тех, кто решил отправиться за грибами, но дорогу домой почему-то вспомнить не смог.

Материалы по теме
Приморские спасатели ищут старушку - охотницу за грибамиВ Приморье мужчина ушёл за грибами и пропалДедушка с внучкой заблудились в лесу в Приморье
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Подростки#Пропажа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика