Эвакуаторщикам Владивостока обустроят новое прибыльное место

Posted 2 октября 2019, 01:43
Published 2 октября 2019, 01:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает администрация Владивостока, специалистами мэрии и сотрудниками ГИБДД был подготовлен анализ по ситуации с дорожным движением по улице Нейбута. Результатом проверки стало решение установить новые дорожные знаки. Теперь у дома по адресу улица Нейбута, 10в появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».
По мнению дорожных служб, нововведение положительно скажется на безопасность людей, находящихся на данной территории. Кроме того, установленные знаки упростят движение для оперативного проезда спецтранспорта.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке ограничили въезд в черту города для грузовиков с прицепов. Ограничение будет действовать в будние дни с 7 до 20 часов.