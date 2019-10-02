vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2019, 01:43

Published 2 октября 2019, 01:43

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Эвакуаторщикам Владивостока обустроят новое прибыльное место

Эвакуаторщикам Владивостока обустроят новое прибыльное место

2 октября 2019, 01:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В районе улицы Нейбута в столице Приморья будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация». По мнению дорожных служб, это упростит движение для оперативного проезда спецтранспорта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщает администрация Владивостока, специалистами мэрии и сотрудниками ГИБДД был подготовлен анализ по ситуации с дорожным движением по улице Нейбута. Результатом проверки стало решение установить новые дорожные знаки. Теперь у дома по адресу улица Нейбута, 10в появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».

По мнению дорожных служб, нововведение положительно скажется на безопасность людей, находящихся на данной территории. Кроме того, установленные знаки упростят движение для оперативного проезда спецтранспорта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке ограничили въезд в черту города для грузовиков с прицепов. Ограничение будет действовать в будние дни с 7 до 20 часов.

Материалы по теме
В мэрии Владивостока рассказали, где теперь точно опасно будет оставлять автомобильАвтомобилистам Владивостока сказали, куда лучше не ездить ближайший месяцНовая инициатива мэрии Владивостока отразится на всех автомобилистах города
#Новости#Общество#Владивосток#Дорожные знаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика