Эвакуаторщикам Владивостока обустроят новое прибыльное место

Как сообщает администрация Владивостока, специалистами мэрии и сотрудниками ГИБДД был подготовлен анализ по ситуации с дорожным движением по улице Нейбута. Результатом проверки стало решение установить новые дорожные знаки. Теперь у дома по адресу улица Нейбута, 10в появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».