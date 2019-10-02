Карта «Приморец» теперь доступна жителям Приморья

«К реализации социального проекта "Карта "Приморец" присоединились три банка — „Примсоцбанк“, „Азиатско-Тихоокеанский банк“ и „Почта банк“. И в отделениях этих банков с первого октября начинается приём заявлений о выпуске и выдачи карт "Приморец". Таким образом, граждане, которые подходят под определённые социальные категории, могут обращаться в указанные банки и писать заявление на выпуск карты. А потом явиться в отделение для того, чтобы её забрать», — пояснил Сергей Максимчук.