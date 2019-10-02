Карта «Приморец» теперь доступна жителям Приморья

Posted 1 октября 2019, 23:46
Published 1 октября 2019, 23:46
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук рассказал о том, что с первого октября отдельные категории граждан могут обратиться за выдачей карт «Приморец» в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы. Это касается тех, кто является участником ВОВ, имеет звание «Ветеран труда», является ветераном боевых действий, а также инвалидов, в том числе детей-инвалидов, достигших возраста 14 лет, и другие.
«К реализации социального проекта "Карта "Приморец" присоединились три банка — „Примсоцбанк“, „Азиатско-Тихоокеанский банк“ и „Почта банк“. И в отделениях этих банков с первого октября начинается приём заявлений о выпуске и выдачи карт "Приморец". Таким образом, граждане, которые подходят под определённые социальные категории, могут обращаться в указанные банки и писать заявление на выпуск карты. А потом явиться в отделение для того, чтобы её забрать», — пояснил Сергей Максимчук.
До конца текущего года жители региона смогут не только оформить карту, но и воспользоваться ей. К социальному проекту присоединились сразу девять партнёров, среди которых аптечные и торговые сети, оздоровительные учреждения и фитнес-центры, где по карте можно получить скидку на все виды услуг.