Никогда такого не было, и вот опять: на трассе Седанка — Патрокл начались проблемы

Сюжет ДТП

Автомобилисты Владивостока жалуются на сильный туман на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы сообщают об авариях, сообщает РИА «Восток-Медиа».