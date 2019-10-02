Никогда такого не было, и вот опять: на трассе Седанка — Патрокл начались проблемы

Posted 2 октября 2019, 00:38
Published 2 октября 2019, 00:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сегодня, 2 октября, на город опустился густой непроглядный туман. И по уже сложившейся традиции усложнил обстановку на дорогах краевого центра.
«На объездной уже началось. Через сто метров продолжение. Красавчики», — так прокомментировал аварии, которые случились на дороге из-за тумана, автор видео.
К слову, подобные ситуации именно на данной трассе — вообще не редкость. Так, в начале лета 2019 года множественные аварии сковали дорогу. Как писало агентство, опустившийся на столицу Приморского края 6 июня туман, стал причиной нескольких ДТП, участниками которых стали 47 автомобилистов. Пострадало около 25 машин.