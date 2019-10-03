Мужчину, убившего кондуктора, подозревают в других нападениях во Владивостоке

«Материла уголовного дела по нападению на женщину, совершенного в районе улице Борисенко, в скором времени будут переданы правоохранительными органами в Следственный комитет. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. После чего будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, для того, чтобы установить, осознавал ли подозреваемый свои действия в момент преступления», – сообщали в СКР по Приморью.