Мужчину, убившего кондуктора, подозревают в других нападениях во Владивостоке

Posted 3 октября 2019, 02:43
Published 3 октября 2019, 02:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Следственный комитет России по Приморью подозревает ранее задержанного мужчину в двух других преступлениях. 39-летний житель Владивостока, ударивший железным прутом кондуктора трамвая, может быть причастен к другим похожим преступлениям. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления СКР Аврора Римская.
«Материла уголовного дела по нападению на женщину, совершенного в районе улице Борисенко, в скором времени будут переданы правоохранительными органами в Следственный комитет. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. После чего будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, для того, чтобы установить, осознавал ли подозреваемый свои действия в момент преступления», – сообщали в СКР по Приморью.
Напомним, что 1 октября на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская, один из пассажиров накинулся без видимых причин на кондуктора. Выходя из трамвая, мужчина нанёс несколько ударов по голове женщине, в результате полученных травм жертва скончалась. Сам же нападавший скрылся с места происшествия. Однако вскоре его удалось вычислить и задержать.
Ещё одно преступление, в котором подозревают задержанного, произошло 24 сентября в районе улицы Борисенко. Как описывают очевидцы происшествия, сотрудница общественного транспорта попросила одного из пассажиров оплатить проезд, но тот накинулся на неё и нанёс удар острым предметом в голову. Затем нападавший скрылся с места преступления.
Кроме того, следователи устанавливают причастность задержанного к ещё одну факту нападения на сотрудника депо. В интересах следствия материалы по данному преступлению не разглашаются.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что задержать подозреваемого в смерти кондуктора удалось спустя пару часов после преступления. Найти след нападавшего удалось с помощью служебной собаки по кличке Арэс. Пёс привёл полицейских к месту проживанию подозреваемого, где его задержали сотрудники полиции.