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Posted 3 октября 2019, 02:43

Published 3 октября 2019, 02:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Мужчину, убившего кондуктора, подозревают в других нападениях во Владивостоке

Мужчину, убившего кондуктора, подозревают в других нападениях во Владивостоке

3 октября 2019, 02:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Следственный комитет
Задержанный по подозрению в убийстве кондуктора во Владивостоке может быть причастен к другим преступлениям. Двое других пострадавших также связаны с трамвайным депо столицы Приморья. Известно, что одно из нападений произошло в конце сентября в районе улицы Борисенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Следственный комитет России по Приморью подозревает ранее задержанного мужчину в двух других преступлениях. 39-летний житель Владивостока, ударивший железным прутом кондуктора трамвая, может быть причастен к другим похожим преступлениям. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления СКР Аврора Римская.

«Материла уголовного дела по нападению на женщину, совершенного в районе улице Борисенко, в скором времени будут переданы правоохранительными органами в Следственный комитет. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. После чего будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, для того, чтобы установить, осознавал ли подозреваемый свои действия в момент преступления», – сообщали в СКР по Приморью.

Напомним, что 1 октября на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская, один из пассажиров накинулся без видимых причин на кондуктора. Выходя из трамвая, мужчина нанёс несколько ударов по голове женщине, в результате полученных травм жертва скончалась. Сам же нападавший скрылся с места происшествия. Однако вскоре его удалось вычислить и задержать.

Ещё одно преступление, в котором подозревают задержанного, произошло 24 сентября в районе улицы Борисенко. Как описывают очевидцы происшествия, сотрудница общественного транспорта попросила одного из пассажиров оплатить проезд, но тот накинулся на неё и нанёс удар острым предметом в голову. Затем нападавший скрылся с места преступления.

Кроме того, следователи устанавливают причастность задержанного к ещё одну факту нападения на сотрудника депо. В интересах следствия материалы по данному преступлению не разглашаются.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что задержать подозреваемого в смерти кондуктора удалось спустя пару часов после преступления. Найти след нападавшего удалось с помощью служебной собаки по кличке Арэс. Пёс привёл полицейских к месту проживанию подозреваемого, где его задержали сотрудники полиции.

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#Новости#Владивосток#Следственный комитет#Убийство#Трамвай
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