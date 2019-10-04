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Posted 4 октября 2019, 01:55

Published 4 октября 2019, 01:55

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Что грозит водителю большегруза, перекрывшему дорогу в пригороде Владивостока

4 октября 2019, 01:55
Сюжет
ДТП
ГИБДД Владивостока сообщает о восстановлении движения в районе седанкинской развязки в пригороде приморской столицы. Ранее въезд на трассу Седанка — Патрокл был перекрыт из-за автовоза, который перегородил путь в результате ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, в ночь с четверга на пятницу, 4 октября, водитель длинномера Nissan Diesel ехал из Артёма в сторону острова Русский. В районе развязки Седанка — Патрокл водитель не удержал управление над большегрузом и въехал в леера. Сам водитель не пострадал, но машина полностью блокировала въезд на развязку на довольно продолжительное время.

«В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено», — информировали в пресс-службе около 11 часов.

В отношении водителя составлен административный протокол за повреждение дороги и дорожного сооружения. Вероятнее всего, ему предстоит заплатить штраф.

Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о том, что в результате серьёзного ДТП оказался перекрыт въезд на развязку. Неприятная новость ждала многих автомобилистов рано утром в пятницу, как раз, когда люди добирались до работы.

#Новости#Владивосток#ДТП
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