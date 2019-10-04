Что грозит водителю большегруза, перекрывшему дорогу в пригороде Владивостока

По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, в ночь с четверга на пятницу, 4 октября, водитель длинномера Nissan Diesel ехал из Артёма в сторону острова Русский. В районе развязки Седанка — Патрокл водитель не удержал управление над большегрузом и въехал в леера. Сам водитель не пострадал, но машина полностью блокировала въезд на развязку на довольно продолжительное время.