Что грозит водителю большегруза, перекрывшему дорогу в пригороде Владивостока

Posted 4 октября 2019, 01:55
Published 4 октября 2019, 01:55
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, в ночь с четверга на пятницу, 4 октября, водитель длинномера Nissan Diesel ехал из Артёма в сторону острова Русский. В районе развязки Седанка — Патрокл водитель не удержал управление над большегрузом и въехал в леера. Сам водитель не пострадал, но машина полностью блокировала въезд на развязку на довольно продолжительное время.
«В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено», — информировали в пресс-службе около 11 часов.
В отношении водителя составлен административный протокол за повреждение дороги и дорожного сооружения. Вероятнее всего, ему предстоит заплатить штраф.
Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о том, что в результате серьёзного ДТП оказался перекрыт въезд на развязку. Неприятная новость ждала многих автомобилистов рано утром в пятницу, как раз, когда люди добирались до работы.