Иначе пеняй на себя: записку с угрозами на авто обсуждают приморцы

Posted 6 октября 2019, 14:35
Published 6 октября 2019, 14:35
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«А ничего, что из-за тебя, … (здесь ругательство - прим. ред.), ни одна скорая или пожарка не подъедет! И хватит ставить машину не возле своего дома. Иначе пеняй на себя!», — говорится в сообщении.
«А оставить свой телефон для связи», «На скотче остались отпечатки пальцев», «Возле нашего дома каждому второму такую можно клеить», «Ставь под свой дом. В каждом дворе таких хватает», — реакция пользователей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокцы устроили самосуд над нарушителем во дворе одного из домов краевого центра.