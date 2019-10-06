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Posted 6 октября 2019, 14:35

Published 6 октября 2019, 14:35

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Иначе пеняй на себя: записку с угрозами на авто обсуждают приморцы

Иначе пеняй на себя: записку с угрозами на авто обсуждают приморцы

6 октября 2019, 14:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В воскресенье, 6 октября, в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 24 наблюдатели обнаружили на одной из припаркованных машин записку грозного содержания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«А ничего, что из-за тебя, … (здесь ругательство - прим. ред.), ни одна скорая или пожарка не подъедет! И хватит ставить машину не возле своего дома. Иначе пеняй на себя!», — говорится в сообщении.

«А оставить свой телефон для связи», «На скотче остались отпечатки пальцев», «Возле нашего дома каждому второму такую можно клеить», «Ставь под свой дом. В каждом дворе таких хватает», — реакция пользователей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокцы устроили самосуд над нарушителем во дворе одного из домов краевого центра.

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