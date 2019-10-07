Аналитики: у России больше всего танков в мире

Posted 7 октября 2019, 18:48
Published 7 октября 2019, 18:48
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает RNS, аналитики насчитали порядка 22 тысяч боевых танков у российских вооруженных сил. Отмечается. Что у самой большой группы НАТО в Турции в распоряжении всего 3,2 тысячи танков.
Согласно исследованию, общее количество танков у стран-членов НАТО не превышает 11 тысяч. Совместно с танками США и Канады, общее количество танков составит 18 тысяч.
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