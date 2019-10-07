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Posted 7 октября 2019, 01:30

Published 7 октября 2019, 01:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Горячая месть: из-за невыплаченной зарплаты приморский эвакуаторщик устроил поджог

Горячая месть: из-за невыплаченной зарплаты приморский эвакуаторщик устроил поджог

7 октября 2019, 01:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Уголовное дело
В столице Дальнего Востока мужчина поджёг несколько транспортных средств. Позже оказалось, что он ранее был водителем эвакуатора, но его уволили и оставили без денег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Слуцкого неизвестный облил горючей жидкостью два транспортных средства. В список подозреваемых попал 32-летний ранее судимый житель краевого центра, который в дальнейшем полностью сознался в содеянном.

Оказалось, что ранее нарушитель работал водителем эвакуатора. Его уволили, но зарплату компания не выплатила. И, скорее всего, в порыве гнева мужчина и решил отомстить своим обидчикам.

Теперь он остался не только без зарплаты, но и с огромным ущербом, сумма которого составляет 9 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, ранее судимый может получить ещё один срок до пяти лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на автостоянке в Уссурийске сгорели транспортные средства. Пожар, по словам очевидца, начался с автобуса, потом пламя перекинулось на другие автомобили. Кроме того очевидцы высказали свои мнения о том, что поджог якобы произошёл ввиду конкуренции.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело
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