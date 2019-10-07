Горячая месть: из-за невыплаченной зарплаты приморский эвакуаторщик устроил поджог

Posted 7 октября 2019, 01:30
Published 7 октября 2019, 01:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Слуцкого неизвестный облил горючей жидкостью два транспортных средства. В список подозреваемых попал 32-летний ранее судимый житель краевого центра, который в дальнейшем полностью сознался в содеянном.
Оказалось, что ранее нарушитель работал водителем эвакуатора. Его уволили, но зарплату компания не выплатила. И, скорее всего, в порыве гнева мужчина и решил отомстить своим обидчикам.
Теперь он остался не только без зарплаты, но и с огромным ущербом, сумма которого составляет 9 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, ранее судимый может получить ещё один срок до пяти лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на автостоянке в Уссурийске сгорели транспортные средства. Пожар, по словам очевидца, начался с автобуса, потом пламя перекинулось на другие автомобили. Кроме того очевидцы высказали свои мнения о том, что поджог якобы произошёл ввиду конкуренции.