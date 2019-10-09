А что, так можно было: мэра линчевали за невыполненные обещания

Ранее чиновник обещал горожанам выстроить новую дорогу в Лас-Маргаритас, но обещание не сдержал. Люди долго ждали начала строительства и не дождались. Когда их терпение подошло к концу и многочисленные просьбы и мольбы о новой дороге так и не были услышаны, жители городка Лас-Маргаритас начали бунт.