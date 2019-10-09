А что, так можно было: мэра линчевали за невыполненные обещания

Posted 9 октября 2019, 06:07
Published 9 октября 2019, 06:07
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Ранее чиновник обещал горожанам выстроить новую дорогу в Лас-Маргаритас, но обещание не сдержал. Люди долго ждали начала строительства и не дождались. Когда их терпение подошло к концу и многочисленные просьбы и мольбы о новой дороге так и не были услышаны, жители городка Лас-Маргаритас начали бунт.
Несколько протестующих поймали мэра и привязали к кузову пикапа. После этого один из негодующих горожан сел за руль автомобиля и поехал по улицам Лас-Маргаритаса, волоча за собой руководителя города.
На счастье Хорхе Эскандона на пути мстящим людям выехал автомобиль с сотрудниками полиции, которые и остановили экзекуцию. Мэра отвязали и доставили в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Отметим, что во время стычек с полицией, которые возникли из-за долгого ожидания новой дороги, пострадали 11 горожан, а 30 было арестовано.