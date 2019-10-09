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Posted 9 октября 2019, 06:07

Published 9 октября 2019, 06:07

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

А что, так можно было: мэра линчевали за невыполненные обещания

А что, так можно было: мэра линчевали за невыполненные обещания

9 октября 2019, 06:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мэр
Мексиканцы исполнили мечту многих жителей России и протащили мэра города Лас-Маргаритас по улицам муниципалитета. Такая «публичная порка» была устроена из-за того, что глава администрации города Хорхе Эскандон не выполнил свое обещание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее чиновник обещал горожанам выстроить новую дорогу в Лас-Маргаритас, но обещание не сдержал. Люди долго ждали начала строительства и не дождались. Когда их терпение подошло к концу и многочисленные просьбы и мольбы о новой дороге так и не были услышаны, жители городка Лас-Маргаритас начали бунт.

Несколько протестующих поймали мэра и привязали к кузову пикапа. После этого один из негодующих горожан сел за руль автомобиля и поехал по улицам Лас-Маргаритаса, волоча за собой руководителя города.

На счастье Хорхе Эскандона на пути мстящим людям выехал автомобиль с сотрудниками полиции, которые и остановили экзекуцию. Мэра отвязали и доставили в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Отметим, что во время стычек с полицией, которые возникли из-за долгого ожидания новой дороги, пострадали 11 горожан, а 30 было арестовано.

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