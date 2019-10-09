vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2019, 10:13

Published 9 октября 2019, 10:13

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Фениксы приморского бизнеса: пострадавшие в пожаре в ТЦ «Максим» начинают все с нуля

9 октября 2019, 10:13
Сюжет
Пожар
Предприниматели, чьё имущество пострадало в пожаре в торговом центре «Максим» пытаются восстановить свой бизнес: они находят новые помещения, закупают новый товар и ищут любые способы справиться с финансовыми трудностями, которые возникли у них после ужасной ночи с 20 на 21 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За прошедшие несколько недель к уполномоченному по правам предпринимателей Приморья обратились более 20 собственников бизнеса, чье имущество пострадало во время пожара. У некоторых, чьи павильоны были расположены на верхних этажах, все сгорело, а то, что уцелело от огня на нижних этажах, было затоплено водой.

Несколько человек уже нашли новые помещения для аренды, кто-то до сих пор остается в поиске, но сдаваться и опускать руки не собирается.

За все время после пожара, пострадавших консультировали практически в круглосуточном режиме. Сейчас, чтобы помочь хоть как-то оправиться от такого финансового удара, уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье проводит ряд встреч с банками, чтобы они согласовали отсрочку по кредитам. Уже был разработан порядок выдачи микрозаймов под 1 процент.

Как отмечают в администрации Приморского края, данный инцидент с такими проблемами, произошел впервые.

Напомним, крупный торговый центр Владивостока «Максим» вспыхнул рано утром 21 сентября. В результате пламени сильно пострадали около 160 предпринимателей, чей товар находился в данном ТЦ.

#Новости#Общество#Пожар#Торговый центр#Бизнес#Бизнесмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика