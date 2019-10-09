Фениксы приморского бизнеса: пострадавшие в пожаре в ТЦ «Максим» начинают все с нуля

Posted 9 октября 2019, 10:13
Published 9 октября 2019, 10:13
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
За прошедшие несколько недель к уполномоченному по правам предпринимателей Приморья обратились более 20 собственников бизнеса, чье имущество пострадало во время пожара. У некоторых, чьи павильоны были расположены на верхних этажах, все сгорело, а то, что уцелело от огня на нижних этажах, было затоплено водой.
Несколько человек уже нашли новые помещения для аренды, кто-то до сих пор остается в поиске, но сдаваться и опускать руки не собирается.
За все время после пожара, пострадавших консультировали практически в круглосуточном режиме. Сейчас, чтобы помочь хоть как-то оправиться от такого финансового удара, уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье проводит ряд встреч с банками, чтобы они согласовали отсрочку по кредитам. Уже был разработан порядок выдачи микрозаймов под 1 процент.
Как отмечают в администрации Приморского края, данный инцидент с такими проблемами, произошел впервые.
Напомним, крупный торговый центр Владивостока «Максим» вспыхнул рано утром 21 сентября. В результате пламени сильно пострадали около 160 предпринимателей, чей товар находился в данном ТЦ.