Фениксы приморского бизнеса: пострадавшие в пожаре в ТЦ «Максим» начинают все с нуля

За все время после пожара, пострадавших консультировали практически в круглосуточном режиме. Сейчас, чтобы помочь хоть как-то оправиться от такого финансового удара, уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье проводит ряд встреч с банками, чтобы они согласовали отсрочку по кредитам. Уже был разработан порядок выдачи микрозаймов под 1 процент.