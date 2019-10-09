Юные художники подарят портреты гостям в честь Дня рождения Приморья

Posted 9 октября 2019, 06:03
Published 9 октября 2019, 06:03
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В департаменте культуры региона корреспонденту агентства рассказали о том, что помимо концерта, который состоится на набережной Спортивной гавани в воскресенье, 20 октября, приморцев ждёт пленэр детской школы искусств. Юные художники нарисуют портреты гостей праздника и подарят им их на память.
Кроме того жители города смогут поучаствовать в ярмарке, где будут представлены работы мастеров декоративно-прикладного творчества, и в фотосушке, куда могут прийти жители края со своими фотографиями о Приморье и повесить их «сушиться».
Директор департамента культуры края Елена Бронникова также пояснила, что свои площадки организуют во Владивостоке жители других районов региона. Уже известно, что на праздник приедут представители Уссурийского городского округа, Надеждинского района края.
Праздничные мероприятия, которые посвящены празднованию 81-й годовщины со дня его образования, на набережной Спортивной гавани пройдут с 12:00 до 16:00 в воскресенье, 20 октября.