Очень раскаиваются: в Приморье сотрудники ФСБ и полиции задержали вандалов

Posted 11 октября 2019, 02:52
Published 11 октября 2019, 02:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Спустя несколько дней после происшествия сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали двоих молодых людей, который осквернили территорию мемориала. По данным ТАСС, ими оказались 20-летний и 21-летний парни. Их доставили в отделение полиции, где они сознались в акте вандализма.
«Очень раскаиваются», — добавил источник в правоохранительных органах.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что несколько дней назад жители Уссурийска были шокированы поступком неизвестных. Кто-то потушил вечный огонь на территории мемориала в годы Великой Отечественной войны, засыпав его землёй. Причём, этому же мемориалу досталось два года назад. В 2017 прямо перед Днём Победы вандалы разбили прожекторы.