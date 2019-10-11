Очень раскаиваются: в Приморье сотрудники ФСБ и полиции задержали вандалов

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что несколько дней назад жители Уссурийска были шокированы поступком неизвестных. Кто-то потушил вечный огонь на территории мемориала в годы Великой Отечественной войны, засыпав его землёй. Причём, этому же мемориалу досталось два года назад. В 2017 прямо перед Днём Победы вандалы разбили прожекторы.