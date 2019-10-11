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Posted 11 октября 2019, 02:52

Published 11 октября 2019, 02:52

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Очень раскаиваются: в Приморье сотрудники ФСБ и полиции задержали вандалов

Очень раскаиваются: в Приморье сотрудники ФСБ и полиции задержали вандалов

11 октября 2019, 02:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Вандализм
В Приморье задержали вандалов, который засыпали землёй вечный огонь на территории мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Спустя несколько дней после происшествия сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали двоих молодых людей, который осквернили территорию мемориала. По данным ТАСС, ими оказались 20-летний и 21-летний парни. Их доставили в отделение полиции, где они сознались в акте вандализма.

«Очень раскаиваются», — добавил источник в правоохранительных органах.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что несколько дней назад жители Уссурийска были шокированы поступком неизвестных. Кто-то потушил вечный огонь на территории мемориала в годы Великой Отечественной войны, засыпав его землёй. Причём, этому же мемориалу досталось два года назад. В 2017 прямо перед Днём Победы вандалы разбили прожекторы.

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#Новости#Общество#Вандализм#Вечный огонь
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