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Posted 13 октября 2019, 23:55

Published 13 октября 2019, 23:55

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Длинномер перекрыл дорогу в центре Владивостока из-за ДТП

13 октября 2019, 23:55
Сюжет
Происшествие
Из-за аварии с длинномером в центре Владивостока оказалась перегорожена часть дороги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Утро понедельника, 14 октября, началось с ДТП в районе Лазо. Длинномер поворачивал со Светланской в сторону Корабельной набережной. На этом месте и случилось дорожно-транспортное происшествие. Причём, полосы для движения в сторону Луговой оказались полностью блокированы. Тем, кто двигается из центра, приходится объезжать внезапное огромное препятствие.

Подробности инцидента выясняются. К слову, сегодняшнее утро из-за первого снега вообще не задалось у многих автомобилистов — город сковали пробки.

#Новости#Происшествие
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