Длинномер перекрыл дорогу в центре Владивостока из-за ДТП

Posted 13 октября 2019, 23:55
Published 13 октября 2019, 23:55
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Утро понедельника, 14 октября, началось с ДТП в районе Лазо. Длинномер поворачивал со Светланской в сторону Корабельной набережной. На этом месте и случилось дорожно-транспортное происшествие. Причём, полосы для движения в сторону Луговой оказались полностью блокированы. Тем, кто двигается из центра, приходится объезжать внезапное огромное препятствие.
Подробности инцидента выясняются. К слову, сегодняшнее утро из-за первого снега вообще не задалось у многих автомобилистов — город сковали пробки.