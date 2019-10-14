Длинномер перекрыл дорогу в центре Владивостока из-за ДТП

Утро понедельника, 14 октября, началось с ДТП в районе Лазо. Длинномер поворачивал со Светланской в сторону Корабельной набережной. На этом месте и случилось дорожно-транспортное происшествие. Причём, полосы для движения в сторону Луговой оказались полностью блокированы. Тем, кто двигается из центра, приходится объезжать внезапное огромное препятствие.