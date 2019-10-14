В Испании каталонских сепаратистов приговорили к длительным тюремным срокам

В Испании политиков, которые организовали в 2017 году референдум о независимости Каталонии, приговорили к тюремным срокам, самый большой из которых составил 13 лет заключения.

Верховный суд Испании осудил вице-президента генералитета Ориола Жункераса к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к мятежу. Остальные обвиняемые получили меньшие сроки. Об этом пишет газета «Известия». Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговоры в испанском Конституционном суде и Европейском суде по правам человека. Ранее премьер Испании Педро Санчес проигнорировал вопрос о помиловании каталонских сепаратистов. Он отметил, что Каталония должна совместно сосуществовать с Испанией, а не стремиться к независимости.