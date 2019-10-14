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Posted 14 октября 2019, 17:14

Published 14 октября 2019, 17:14

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

В Испании каталонских сепаратистов приговорили к длительным тюремным срокам

14 октября 2019, 17:14
В Испании политиков, которые организовали в 2017 году референдум о независимости Каталонии, приговорили к тюремным срокам, самый большой из которых составил 13 лет заключения.

Верховный суд Испании осудил вице-президента генералитета Ориола Жункераса к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к мятежу. Остальные обвиняемые получили меньшие сроки. Об этом пишет газета «Известия».

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговоры в испанском Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.

Ранее премьер Испании Педро Санчес проигнорировал вопрос о помиловании каталонских сепаратистов. Он отметил, что Каталония должна совместно сосуществовать с Испанией, а не стремиться к независимости.

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