Приморцев, которые смогут получить бесплатную юридическую помощь, станет больше

Posted 15 октября 2019, 00:05
Published 15 октября 2019, 00:05
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
О том, кто ей может воспользоваться, рассказал директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Павел Мезенин.
— Павел Викторович, в чём заключается основная суть программы по оказанию бесплатной юридической помощи?
— У льготных категорий граждан есть право на то, чтобы получить бесплатную юридическую помощь. Это закреплено Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». На основании этого был издан закон Приморского края от 05.05.2012 № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края». Основная суть заключается в том, что граждане льготной категории могут обратиться к адвокатам, которые участвуют в программе, и задать все интересующие их юридические вопросы.
— Какие граждане могут получить бесплатную юридическую помощь в регионе?
— Естественно, это льготная категория приморцев, а именно люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Социалистического труда, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, люди, которые решением суда признаны недееспособными, либо их законные представители.
— Если приморец из числа льготной категории граждан проживает в отдалённом районе края, ему обязательно ездить во Владивосток для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь?
— Нет. В программе по оказанию бесплатной юридической помощи участвуют 176 адвокатов. Список был сформирован Адвокатской палатой Приморского края. Но это не говорит о том, что все адвокаты осуществляют свою деятельность на территории Владивостокского городского округа. Получить бесплатную юридическую помощь можно в селе Владимиро-Александровское, в посёлке Лучегорск, Терней, Камень-Рыболов, Славянка, сёлах Хороль, Чугуевка, Яковлевка, в городе Партизанск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, в селе Сибирцево, в Артёме, Большом Камне и Спасске-Дальнем. То есть, почти в каждом районе приморцу, который входит в категорию льготных граждан, могут оказать бесплатную юридическую помощь. А с полным списком адвокатов жители региона могут ознакомиться на официальном сайте департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.
— Скольким жителям региона удалось помочь с начала текущего года по программе оказания бесплатной юридической помощи?
— За девять месяцев 2019 года к адвокатам обратились 418 приморцев из числа льготных категорий граждан по 869 случаям. Некоторые хотели получить консультацию адвоката в устной или письменной формах, кому-то необходимо было направить обращение в суд. Однако отмечу, что мы заметили тенденцию на снижение: в прошлых годах жители региона чаще пользовались данной услугой. Мы понимаем, что программа по оказанию бесплатной юридической помощи необходима в Приморье. Однако, скорее всего, некоторые жители края, которые как раз и могут получить правовую помощь, не знают о её существовании, или о том, к каким именно адвокатам обращаться для того, чтобы получить консультацию. Для решения этой проблемы представители департамента и главного управления Министерства Юстиции РФ на регулярной основе проводят встречи с главами муниципалитетов региона для того, чтобы и они информировали граждан об услуге.
— На какую помощь от адвокатов могут рассчитывать жители региона?
— Адвокаты приморцам из числа льготной категории граждан могут организовать правовое консультирование в устной и письменной форме, составить им заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера. Кроме того адвокаты могут представить интересы обратившихся за помощью в суде, государственных, муниципальных органах и организациях.
— Были ли случаи, когда жители региона обращались в департамент с жалобой по поводу юридической помощи, которая, по их мнению, была оказана некачественно?
— Пока мы с такими случаями не сталкивались, однако, если к нам поступят обращения такого плана, мы их будем рассматривать в отдельном порядке. И выяснять причины некачественного оказания бесплатной юридической помощи. Пока только за несколько лет действия программы мы видим, что жизнь некоторых жителей края, которые и обратились за помощью, изменилась. И они смогли, при помощи грамотной правовой консультации, отстоять свои интересы в суде. К примеру, один из адвокатов представляла в суде права ребенка, оставшегося без попечения родителей, о взыскании алиментов. В результате, суд принял решение в пользу обратившегося жителя региона. И вторая сторона теперь обязана выплатить истцу 1,4 миллиона рублей.
— Произойдут ли изменения в программе по оказанию бесплатной юридической помощи?
— Ранее я говорил о том, что количество обратившихся за помощью снизилось по сравнению с показателями прошлых годов. Естественно, средства из бюджета Приморского края, которые и были выделены для реализации программы, не освоены в полной степени. Поэтому не исключено, что в ближайшее время список граждан, которые смогут получить помощь, будет расширен. Кроме того сейчас мы проводим специальное анкетирование, чтобы узнать, какая именно правовая помощь востребована среди льготных категорий граждан.