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Posted 15 октября 2019, 00:05

Published 15 октября 2019, 00:05

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморцев, которые смогут получить бесплатную юридическую помощь, станет больше

Приморцев, которые смогут получить бесплатную юридическую помощь, станет больше

15 октября 2019, 00:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Приморском крае продолжает действовать программа по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках реализации государственной программы «Безопасный край» на 2013–2021 годы.

О том, кто ей может воспользоваться, рассказал директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Павел Мезенин.

— Павел Викторович, в чём заключается основная суть программы по оказанию бесплатной юридической помощи?

— У льготных категорий граждан есть право на то, чтобы получить бесплатную юридическую помощь. Это закреплено Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». На основании этого был издан закон Приморского края от 05.05.2012 № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края». Основная суть заключается в том, что граждане льготной категории могут обратиться к адвокатам, которые участвуют в программе, и задать все интересующие их юридические вопросы.

— Какие граждане могут получить бесплатную юридическую помощь в регионе?

— Естественно, это льготная категория приморцев, а именно люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Социалистического труда, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, люди, которые решением суда признаны недееспособными, либо их законные представители.

— Если приморец из числа льготной категории граждан проживает в отдалённом районе края, ему обязательно ездить во Владивосток для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь?

— Нет. В программе по оказанию бесплатной юридической помощи участвуют 176 адвокатов. Список был сформирован Адвокатской палатой Приморского края. Но это не говорит о том, что все адвокаты осуществляют свою деятельность на территории Владивостокского городского округа. Получить бесплатную юридическую помощь можно в селе Владимиро-Александровское, в посёлке Лучегорск, Терней, Камень-Рыболов, Славянка, сёлах Хороль, Чугуевка, Яковлевка, в городе Партизанск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, в селе Сибирцево, в Артёме, Большом Камне и Спасске-Дальнем. То есть, почти в каждом районе приморцу, который входит в категорию льготных граждан, могут оказать бесплатную юридическую помощь. А с полным списком адвокатов жители региона могут ознакомиться на официальном сайте департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.

— Скольким жителям региона удалось помочь с начала текущего года по программе оказания бесплатной юридической помощи?

— За девять месяцев 2019 года к адвокатам обратились 418 приморцев из числа льготных категорий граждан по 869 случаям. Некоторые хотели получить консультацию адвоката в устной или письменной формах, кому-то необходимо было направить обращение в суд. Однако отмечу, что мы заметили тенденцию на снижение: в прошлых годах жители региона чаще пользовались данной услугой. Мы понимаем, что программа по оказанию бесплатной юридической помощи необходима в Приморье. Однако, скорее всего, некоторые жители края, которые как раз и могут получить правовую помощь, не знают о её существовании, или о том, к каким именно адвокатам обращаться для того, чтобы получить консультацию. Для решения этой проблемы представители департамента и главного управления Министерства Юстиции РФ на регулярной основе проводят встречи с главами муниципалитетов региона для того, чтобы и они информировали граждан об услуге.

— На какую помощь от адвокатов могут рассчитывать жители региона?

— Адвокаты приморцам из числа льготной категории граждан могут организовать правовое консультирование в устной и письменной форме, составить им заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера. Кроме того адвокаты могут представить интересы обратившихся за помощью в суде, государственных, муниципальных органах и организациях.

— Были ли случаи, когда жители региона обращались в департамент с жалобой по поводу юридической помощи, которая, по их мнению, была оказана некачественно?

— Пока мы с такими случаями не сталкивались, однако, если к нам поступят обращения такого плана, мы их будем рассматривать в отдельном порядке. И выяснять причины некачественного оказания бесплатной юридической помощи. Пока только за несколько лет действия программы мы видим, что жизнь некоторых жителей края, которые и обратились за помощью, изменилась. И они смогли, при помощи грамотной правовой консультации, отстоять свои интересы в суде. К примеру, один из адвокатов представляла в суде права ребенка, оставшегося без попечения родителей, о взыскании алиментов. В результате, суд принял решение в пользу обратившегося жителя региона. И вторая сторона теперь обязана выплатить истцу 1,4 миллиона рублей.

— Произойдут ли изменения в программе по оказанию бесплатной юридической помощи?

— Ранее я говорил о том, что количество обратившихся за помощью снизилось по сравнению с показателями прошлых годов. Естественно, средства из бюджета Приморского края, которые и были выделены для реализации программы, не освоены в полной степени. Поэтому не исключено, что в ближайшее время список граждан, которые смогут получить помощь, будет расширен. Кроме того сейчас мы проводим специальное анкетирование, чтобы узнать, какая именно правовая помощь востребована среди льготных категорий граждан.

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