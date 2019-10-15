Приморцев, которые смогут получить бесплатную юридическую помощь, станет больше

— За девять месяцев 2019 года к адвокатам обратились 418 приморцев из числа льготных категорий граждан по 869 случаям. Некоторые хотели получить консультацию адвоката в устной или письменной формах, кому-то необходимо было направить обращение в суд. Однако отмечу, что мы заметили тенденцию на снижение: в прошлых годах жители региона чаще пользовались данной услугой. Мы понимаем, что программа по оказанию бесплатной юридической помощи необходима в Приморье. Однако, скорее всего, некоторые жители края, которые как раз и могут получить правовую помощь, не знают о её существовании, или о том, к каким именно адвокатам обращаться для того, чтобы получить консультацию. Для решения этой проблемы представители департамента и главного управления Министерства Юстиции РФ на регулярной основе проводят встречи с главами муниципалитетов региона для того, чтобы и они информировали граждан об услуге.