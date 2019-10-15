Тысяча и один штраф: места размещения комплексов фото-видеофиксации в Приморье

Posted 15 октября 2019, 04:30
Published 15 октября 2019, 04:30
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, использование технических средств видео и фотонаблюдения поможет сделать дороги Приморья более безопасными. Камеры были установлены в местах массовых концентраций ДТП. Отметим, что с начала текущего года, по результатам обработки фото и видеоматериалов было возбуждено более 600 тысяч дел об административных правонарушениях на сумму более 250 миллионов рублей.
Большая часть комплексов фото-видеофиксации размещена вдоль автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток, до села Федосеевка в Пожарском районе. При этом только в столице Приморья размещены 25 камер из 76. Два комплекса установлены на острове Русский: у поворота на остров Елены и на Русском мосту. По одному комплексу установлены на улицах Борисенко и Балтовская. Две камеры фото и видеофиксации находятся на въезде и выезде с Золотого моста. Начиная с Некрасовского путепровода и до посёлка Трудовое установлены аж 19 комплексов фото и видеонаблюдения.
Кроме федеральной автотрассы и Владивостока, «фото-ловушки» можно обнаружить на автодороге от Шкотово до Находке, где установлены 9 комплексов наружного наблюдения. Также фото и видеофиксация присутствует на дороге от села Осиновка в Михайловском районе до села Новосысоевка в Яковлевском районе.
В ГИБДД по Приморью предупредили о том, что водители могут оспорить неверную идентификацию комплексов наблюдения. Для этого нужно направить жалобу в территориальный отдел ГИБДД, выписавший штраф.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что автомобилисты Владивостока находятся в замешательстве после того, как закатали под асфальт дорожная разметка «вафельница». В ГИБДД сообщили, что пока в районе Покровского парка на Океанском проспекте автоматическая фиксация не ведётся.