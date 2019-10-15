Тысяча и один штраф: места размещения комплексов фото-видеофиксации в Приморье

Большая часть комплексов фото-видеофиксации размещена вдоль автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток, до села Федосеевка в Пожарском районе. При этом только в столице Приморья размещены 25 камер из 76. Два комплекса установлены на острове Русский: у поворота на остров Елены и на Русском мосту. По одному комплексу установлены на улицах Борисенко и Балтовская. Две камеры фото и видеофиксации находятся на въезде и выезде с Золотого моста. Начиная с Некрасовского путепровода и до посёлка Трудовое установлены аж 19 комплексов фото и видеонаблюдения.