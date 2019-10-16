ФСС открыл центр «Опора» для жителей Приморья с ограниченными возможностями

За время работы центра во Владивостоке с марта по сентябрь этого года за консультациями обратились 630 человек. Специалисты в общей сложности обработали 1560 запросов. Отмечается, что наибольшее количество посетителей ИРЦ пользуются услугами Фонда социального страхования - 26,9% от всех обращений (за консультацией о порядке выдачи технических средств реабилитации (ТСР) обратились 14,6%, а по поводу вопросов о предоставлении санаторно-курортного лечения - 12,3%). На втором месте оказались услуги по вопросам, которые связаны с пенсионным обеспечением людей, имеющих ограниченные возможности, - 23,8%. За консультацией по предоставлению социальных услуг обратились 17,93% посетителей, а помощь в индивидуальном подборе ТСР понадобилась 12%.