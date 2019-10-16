ФСС открыл центр «Опора» для жителей Приморья с ограниченными возможностями

Posted 16 октября 2019, 06:50
Published 16 октября 2019, 06:50
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
За время работы центра во Владивостоке с марта по сентябрь этого года за консультациями обратились 630 человек. Специалисты в общей сложности обработали 1560 запросов. Отмечается, что наибольшее количество посетителей ИРЦ пользуются услугами Фонда социального страхования - 26,9% от всех обращений (за консультацией о порядке выдачи технических средств реабилитации (ТСР) обратились 14,6%, а по поводу вопросов о предоставлении санаторно-курортного лечения - 12,3%). На втором месте оказались услуги по вопросам, которые связаны с пенсионным обеспечением людей, имеющих ограниченные возможности, - 23,8%. За консультацией по предоставлению социальных услуг обратились 17,93% посетителей, а помощь в индивидуальном подборе ТСР понадобилась 12%.
Как заявила заместитель управляющего Приморским отделением ФСС Екатерина Беспалова, с того момента, как открылся первый ресурсный центр во Владивостоке, работники Фонда еженедельно консультируют посетителей об услугах для людей с ограниченными возможностями. Также они помогают оформлять заявления через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.
За последние девять месяцев 2019 года Приморское отделение Фонда подписало контракты на покупку ТСР, сумма которых составила более 130 миллионов рублей. Также организация выплатила компенсации за самостоятельно купленные изделия на сумму 29,3 миллиона рублей. К концу текущего года в планах ФСС - закупить технические средства реабилитации на сумму 243,9 миллиона рублей. Льготники смогут получить от Фонда путевки на 47,96 миллиона рублей, а на проезд к месту лечения и обратно будет потрачено 17,9 миллиона рублей.