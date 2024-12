Одноклассники и ВКонтакте разыграли 1,4 миллиона рублей

Games Cup 2019 стал продолжением прошлогоднего конкурса Одноклассников OK Instant Games Cup и проводился в рамках линейки IT чемпионатов Mail.ru Group. Компании-организаторы смогли не только привлечь новые игровые проекты, но и увеличить охват конкурса, расширить сообщество создателей мобильных HTML5-игр и сформировать единую экосистему для всех его участников. В 2019 году к турниру подключились VK, App2Top, GeekBrains и All Cups. Из-за большого интереса к турниру, организаторы планируют увеличить количество номинаций и призовой фонд.