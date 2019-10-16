Приморским предпринимателям расскажут, как продвигать товар в социальных сетях

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что поддержку представителям малого и среднего предпринимательства оказывают в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2021 годы. Теперь предприниматели смогут принять участие в программе «Продвижение в интернете», где бизнесмены узнают, каким образом лучше продвигать свой товар в социальной сети Instagram и YouTube.