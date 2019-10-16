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Posted 16 октября 2019, 00:22

Published 16 октября 2019, 00:22

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморским предпринимателям расскажут, как продвигать товар в социальных сетях

Приморским предпринимателям расскажут, как продвигать товар в социальных сетях

16 октября 2019, 00:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
С 22 октября для приморский предпринимателей будет организована образовательная программа «Продвижение в интернете» на базе центра «Мой бизнес» по программе платформы «Деловая среда». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что поддержку представителям малого и среднего предпринимательства оказывают в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2021 годы. Теперь предприниматели смогут принять участие в программе «Продвижение в интернете», где бизнесмены узнают, каким образом лучше продвигать свой товар в социальной сети Instagram и YouTube.

Обучение для предпринимателей начнётся с 22 октября и продлится в течение двух последующих недель. За это время бизнесмены встретятся с известными российскими экспертами в области маркетинга, а также прослушают четыре онлайн-вебинара.

«Владеть инструментами продвижения в социальных сетях — обязательный навык для предпринимателей и их сотрудников, которые всерьез намерены развивать бизнес. Особенность этой программы — это углубленный и прикладной характер. Признанные российские эксперты в области SMM поделятся опытом, расскажут о последних трендах и лайфхаках, которые, в конечном итоге, помогут нашим предпринимателям укрепить репутацию своей компании и привлечь новых клиентов», — рассказала директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Предприниматели, которые желают принять участие в образовательной программе, могут пройти регистрацию на Портале малого и среднего бизнеса региона.

#Новости#Экономика#Владивосток#АПК#Бизнесмен
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