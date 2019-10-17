Приключение фуры во Владивостоке: появились новые подробности о ДТП с большегрузом

Posted 16 октября 2019, 23:31
Published 16 октября 2019, 23:31
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Новые подробности стали известны благодаря бдительным автомобилистам города. Так, наблюдатели в группе dps.control поделились хронологией «приключения Незнайки во Владивостоке».
Подписчики уверяют, что водитель этой фуры днём 16 октября пытался «затихариться» во дворах на Эгершельде.
«Они с Эгершельда начали свой путь у дома, они звонили, мол машина мешает, мы приехали и оглохли от увиденного, что они во дворе дома, где только на легковом авто проехать можно, мы им помогли выбраться с западни, но потом, увидев ваш пост, поняли, что это треш», — пишет житель города.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что водитель большегруза вечером в среду, 16 октября, не просто удивил местных жителей, а даже обескуражил. Фура оказалась на встречке в районе пешеходного перехода на Адмирала Фокина. Поняв, что это грубое нарушение, водитель решил развернуться и уехал, однако габариты транспортного средства не позволили сделать это без последствий — под снос попали столбики.