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Posted 16 октября 2019, 23:31

Published 16 октября 2019, 23:31

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Приключение фуры во Владивостоке: появились новые подробности о ДТП с большегрузом

16 октября 2019, 23:31
Сюжет
ДТП
История с большегрузом, который выехал на встречную полосу движения в центре Владивостока и снёс дорожные столбики, получила продолжение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новые подробности стали известны благодаря бдительным автомобилистам города. Так, наблюдатели в группе dps.control поделились хронологией «приключения Незнайки во Владивостоке».

Подписчики уверяют, что водитель этой фуры днём 16 октября пытался «затихариться» во дворах на Эгершельде.

«Они с Эгершельда начали свой путь у дома, они звонили, мол машина мешает, мы приехали и оглохли от увиденного, что они во дворе дома, где только на легковом авто проехать можно, мы им помогли выбраться с западни, но потом, увидев ваш пост, поняли, что это треш», — пишет житель города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что водитель большегруза вечером в среду, 16 октября, не просто удивил местных жителей, а даже обескуражил. Фура оказалась на встречке в районе пешеходного перехода на Адмирала Фокина. Поняв, что это грубое нарушение, водитель решил развернуться и уехал, однако габариты транспортного средства не позволили сделать это без последствий — под снос попали столбики.

#Новости#Общество#Владивосток#ДТП
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