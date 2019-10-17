Приключение фуры во Владивостоке: появились новые подробности о ДТП с большегрузом

«Они с Эгершельда начали свой путь у дома, они звонили, мол машина мешает, мы приехали и оглохли от увиденного, что они во дворе дома, где только на легковом авто проехать можно, мы им помогли выбраться с западни, но потом, увидев ваш пост, поняли, что это треш», — пишет житель города.