Такие молодые: в Приморье в ночном ДТП погибли девушка и парень

Подробности дорожного инцидента корреспонденту агентства рассказали в ГИБДД. Молодой 24-летний водитель за рулём Toyota Mark II двигался от Мысовой до Садгородской.В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сначала врезался в столб, а после — в дерево.