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Posted 17 октября 2019, 06:39

Published 17 октября 2019, 06:39

Modified 1 сентября 2022, 03:24

Updated 1 сентября 2022, 03:24

Такие молодые: в Приморье в ночном ДТП погибли девушка и парень

17 октября 2019, 06:39
Сюжет
ДТП
Молодые парень и девушка погибли в ночном ДТП во Владивостоке. Ещё один человек получил серьёзные травмы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности дорожного инцидента корреспонденту агентства рассказали в ГИБДД. Молодой 24-летний водитель за рулём Toyota Mark II двигался от Мысовой до Садгородской.В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сначала врезался в столб, а после — в дерево.

Смерть рулевого оказалась мгновенной. Смертельные травмы также получила 21-летняя пассажирка авто. Ещё один пассажир — 21-летний парень — получил рану на лице.

В ведомстве уточнили, что предположительно все участники аварии в этот момент были пьяны.

Сотрудники ведомства разбираются в причинах аварии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье водитель без прав угробил пассажира.

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#Новости#Общество#ДТП
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