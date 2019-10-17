Такие молодые: в Приморье в ночном ДТП погибли девушка и парень

Posted 17 октября 2019, 06:39
Published 17 октября 2019, 06:39
Modified 1 сентября 2022, 03:24
Updated 1 сентября 2022, 03:24
Подробности дорожного инцидента корреспонденту агентства рассказали в ГИБДД. Молодой 24-летний водитель за рулём Toyota Mark II двигался от Мысовой до Садгородской.В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сначала врезался в столб, а после — в дерево.
Смерть рулевого оказалась мгновенной. Смертельные травмы также получила 21-летняя пассажирка авто. Ещё один пассажир — 21-летний парень — получил рану на лице.
В ведомстве уточнили, что предположительно все участники аварии в этот момент были пьяны.
Сотрудники ведомства разбираются в причинах аварии.