vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2019, 03:40

Published 19 октября 2019, 03:40

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Приморцу, который натравил собаку на инспектора ДПС, дали 10 суток ареста

Приморцу, который натравил собаку на инспектора ДПС, дали 10 суток ареста

19 октября 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Собаки
Мировой суд Ленинского района Владивостока признал виновным мужчину, который натравил бойцовскую собаку на сотрудника ДПС. Теперь ему придётся подумать о своём поведении в течение 10 суток. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что накануне Мировой суд Ленинского района Владивостока признал виновным мужчину, который при помощи своей собаки пытался скрыться от сотрудников ДПС. Ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало историю, которая произошла с водителем автомобиля Toyota Cresta. Мужчина разъезжал на своём транспортном средстве по улице Толстого. Его маневры были странными, поэтому, скорее всего, очевидцы решили вызвать наряд ДПС.

Прибыв на место происшествия, представители ведомства остановили мужчину и потребовали у него документы. Однако нарушитель, возможно, решил отвлечь сотрудника ДПС и выпустил свою собаку, которая, в свою очередь, накинулась на сотрудника ДПС и прокусила ему ногу. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Мужчина, который, кстати, находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. И, по словам представителей УМВД России по Приморскому краю, он уже не в первый раз управляет транспортным средством в таком состоянии.

#Новости#Общество#Владивосток#Нарушения#Собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика