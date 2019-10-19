Приморцу, который натравил собаку на инспектора ДПС, дали 10 суток ареста

Posted 19 октября 2019, 03:40
Published 19 октября 2019, 03:40
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что накануне Мировой суд Ленинского района Владивостока признал виновным мужчину, который при помощи своей собаки пытался скрыться от сотрудников ДПС. Ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало историю, которая произошла с водителем автомобиля Toyota Cresta. Мужчина разъезжал на своём транспортном средстве по улице Толстого. Его маневры были странными, поэтому, скорее всего, очевидцы решили вызвать наряд ДПС.
Прибыв на место происшествия, представители ведомства остановили мужчину и потребовали у него документы. Однако нарушитель, возможно, решил отвлечь сотрудника ДПС и выпустил свою собаку, которая, в свою очередь, накинулась на сотрудника ДПС и прокусила ему ногу. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Мужчина, который, кстати, находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. И, по словам представителей УМВД России по Приморскому краю, он уже не в первый раз управляет транспортным средством в таком состоянии.