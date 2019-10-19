Приморцу, который натравил собаку на инспектора ДПС, дали 10 суток ареста

Прибыв на место происшествия, представители ведомства остановили мужчину и потребовали у него документы. Однако нарушитель, возможно, решил отвлечь сотрудника ДПС и выпустил свою собаку, которая, в свою очередь, накинулась на сотрудника ДПС и прокусила ему ногу. Мужчине потребовалась медицинская помощь.