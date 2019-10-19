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Posted 19 октября 2019, 11:16

Published 19 октября 2019, 11:16

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Жителям Приморья пообещали очень тёплый ноябрь

19 октября 2019, 11:16
Сюжет
Погода
До сих пор не могут забыть жители Приморья летний период, который, скорее всего, им ещё надолго запомнится. Однако октябрь и ноябрь, возможно, ещё дадут почувствовать приморцам настоящее тепло. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики решили заранее озвучить прогноз аномалий на ноябрь. И, по их версии, месяц будет теплее, чем в 2018 году. Так, средняя месячная температура воздуха в ноябре составит -1… -6 градусов. В северных районах Приморья будет около -8, а на южном побережье вовсе 0… +2 градуса. И эти все показатели выше тех, что были в прошлом году.

Однако осадков избежать в последний осенний месяц не получится. Синоптики уверяют, что в данному случае некоторым территориям повезёт больше, чем всем остальным — осадков будет меньше, чем в аналогичный период 2018 года. А где-то наоборот, дождей будет больше.

При этом хорошую погоду пообещали синоптики приморцам в последние дни октября. В крае воздух прогреется до целых +26 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что выходные дни на текущей неделе приморцам лучше провести на природе. В отдельных районах края воздух прогреется до +19 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Эксклюзив
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