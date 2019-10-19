Жителям Приморья пообещали очень тёплый ноябрь

Синоптики решили заранее озвучить прогноз аномалий на ноябрь. И, по их версии, месяц будет теплее, чем в 2018 году. Так, средняя месячная температура воздуха в ноябре составит -1… -6 градусов. В северных районах Приморья будет около -8, а на южном побережье вовсе 0… +2 градуса. И эти все показатели выше тех, что были в прошлом году.