Жителям Приморья пообещали очень тёплый ноябрь

Posted 19 октября 2019, 11:16
Published 19 октября 2019, 11:16
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Синоптики решили заранее озвучить прогноз аномалий на ноябрь. И, по их версии, месяц будет теплее, чем в 2018 году. Так, средняя месячная температура воздуха в ноябре составит -1… -6 градусов. В северных районах Приморья будет около -8, а на южном побережье вовсе 0… +2 градуса. И эти все показатели выше тех, что были в прошлом году.
Однако осадков избежать в последний осенний месяц не получится. Синоптики уверяют, что в данному случае некоторым территориям повезёт больше, чем всем остальным — осадков будет меньше, чем в аналогичный период 2018 года. А где-то наоборот, дождей будет больше.
При этом хорошую погоду пообещали синоптики приморцам в последние дни октября. В крае воздух прогреется до целых +26 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что выходные дни на текущей неделе приморцам лучше провести на природе. В отдельных районах края воздух прогреется до +19 градусов.