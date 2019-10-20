Грета Тунберг сказала — Олег Гуменюк сделал: мэр Владивостока посадил дерево

Ранее агентство сообщало, что с молчаливого согласия мэрии в марте в лесу, прилегающем к приморским научно-исследовательским институтам, застройщик вырезал плешь и начал копать землю. Произошло это из-за того, что мэрия трижды поменяла своё решение по вопросу об этих землях. Приморские учёные уже не один раз выходили на пикеты и отправляли открытые письма во все возможные инстанции. Возмущение научных сотрудников связано с несколькими стройками, которые ведутся в непосредственной близости от их корпусов.