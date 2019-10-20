Грета Тунберг сказала — Олег Гуменюк сделал: мэр Владивостока посадил дерево

Posted 20 октября 2019, 04:57
Published 20 октября 2019, 04:57
Modified 1 сентября 2022, 04:01
Updated 1 сентября 2022, 04:01
Организаторами мероприятия выступило Приморское отделение всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», также акцию поддержали активисты проекта «Дыши, моя земля!». Помимо трудовой программы, участников мероприятия пригласили на праздник.
Мэр города Владивостока вместе с активистами различных общественных организаций высадил новые деревья на Тополинной алее. Всего за полтора часа дружной работы вокруг стало чисто, а на аллее появилось 30 молодых тополей. Посадил дерево и глава города Олег Гуменюк.
Впрочем одно собственноручно посаженное дерево не снимает с городской администрации ответственности за выдачу разрешительного билета на вырубку лесного массива в пригороде Владивостока. Ранее об этом подробно писало РИА «Восток-Медиа».
Ранее агентство сообщало, что с молчаливого согласия мэрии в марте в лесу, прилегающем к приморским научно-исследовательским институтам, застройщик вырезал плешь и начал копать землю. Произошло это из-за того, что мэрия трижды поменяла своё решение по вопросу об этих землях. Приморские учёные уже не один раз выходили на пикеты и отправляли открытые письма во все возможные инстанции. Возмущение научных сотрудников связано с несколькими стройками, которые ведутся в непосредственной близости от их корпусов.