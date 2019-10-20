Недовольство жителей Владивостока растёт с каждым днём

Ответственность за происходящее горожане целиком и полностью возлагают на мэрию Владивостока. Новую рабочую неделю жители столицы Дальнего Востока могут начать с очередных неприятностей — высокой стоимости проезда на разваливающихся корейских автобусах на дорогах с девятибалльными пробками. О недовольстве городским начальством рядовые жители Владивостока могут говорить часами — Олег Гуменюк оказался именно тем мэром, про которого не помнят хорошего. Причём даже эксперты.