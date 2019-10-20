Недовольство жителей Владивостока растёт с каждым днём

Posted 20 октября 2019, 09:00
Published 20 октября 2019, 09:00
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Горожане всё больше проявляют своё недовольство. Об этом сообщает ряд приморских СМИ, некоторые из них не исключают, что повышение стоимости проезда может стать «катализатором протеста», каким выступает «мусорная реформа» для центральных регионов.
Ответственность за происходящее горожане целиком и полностью возлагают на мэрию Владивостока. Новую рабочую неделю жители столицы Дальнего Востока могут начать с очередных неприятностей — высокой стоимости проезда на разваливающихся корейских автобусах на дорогах с девятибалльными пробками. О недовольстве городским начальством рядовые жители Владивостока могут говорить часами — Олег Гуменюк оказался именно тем мэром, про которого не помнят хорошего. Причём даже эксперты.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за отсутствия терминалов оплаты в автобусах, вспыхивают конфликты, которые тут же становятся достоянием общественности. Мэрия дистанцируется от этих проблем так, будто не имеет к ним никакого отношения, а водители продолжают собирать «шишки» от недовольных горожан. Из-за введения новой системы оплаты — безналичного расчёта, возникают небольшие проблемы, ставшие следствием торопливости городской администрации.