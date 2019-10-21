Детям Владивостока рассказали о современном герое нашего времени

Ведущая проекта, Дарья Котлярова, в первой части мастер-класса вместе с юными критиками анализировала сюжет картины, а после предложила им представить себя в роли художников и нарисовать свое виденье картины Решетникова «Опять двойка».«Сравнивая со своими Московскими группами, я заметила, что ваши дети очень внимательные и очень дотошные, в хорошем смысле этого слова» — отметила ведущая проекта, Дарья Котлярова.