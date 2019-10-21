Детям Владивостока рассказали о современном герое нашего времени

Posted 20 октября 2019, 23:53
Published 20 октября 2019, 23:53
Modified 1 сентября 2022, 04:01
Updated 1 сентября 2022, 04:01
«Опять двойка» является культовым произведением Фёдора Решетникова, созданным в 1952 году. Именно эта картина знакома нам с самого детства, благодаря ее широкому распространению в школьной программе. Она является образцом жанра бытовой живописи и до сих пор печатается в учебниках русского языка.
Ведущая проекта, Дарья Котлярова, в первой части мастер-класса вместе с юными критиками анализировала сюжет картины, а после предложила им представить себя в роли художников и нарисовать свое виденье картины Решетникова «Опять двойка».«Сравнивая со своими Московскими группами, я заметила, что ваши дети очень внимательные и очень дотошные, в хорошем смысле этого слова» — отметила ведущая проекта, Дарья Котлярова.
Данное мероприятие было первым подобным опытом в сотрудничестве Третьяковской галереи с Владивостокской государственной картинной галереей. В начале ноября в картинной галерее планируется лекторий, посвященный творчеству Решетникова, и искусствоведческие дебаты, посвящённые картине «Опять двойка».