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Posted 20 октября 2019, 23:53

Published 20 октября 2019, 23:53

Modified 1 сентября 2022, 04:01

Updated 1 сентября 2022, 04:01

Детям Владивостока рассказали о современном герое нашего времени

20 октября 2019, 23:53
Сюжет
Выставка
В эту субботу во Владивостокской Государственной картинной галерее прошёл семейный мастер-класс, посвященный картине Фёдора Решетникова «Опять двойка». Мероприятие проходило в рамках проекта Государственной Третьяковской галереи «Герой нашего времени», сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Опять двойка» является культовым произведением Фёдора Решетникова, созданным в 1952 году. Именно эта картина знакома нам с самого детства, благодаря ее широкому распространению в школьной программе. Она является образцом жанра бытовой живописи и до сих пор печатается в учебниках русского языка.

Ведущая проекта, Дарья Котлярова, в первой части мастер-класса вместе с юными критиками анализировала сюжет картины, а после предложила им представить себя в роли художников и нарисовать свое виденье картины Решетникова «Опять двойка».«Сравнивая со своими Московскими группами, я заметила, что ваши дети очень внимательные и очень дотошные, в хорошем смысле этого слова» — отметила ведущая проекта, Дарья Котлярова.

Данное мероприятие было первым подобным опытом в сотрудничестве Третьяковской галереи с Владивостокской государственной картинной галереей. В начале ноября в картинной галерее планируется лекторий, посвященный творчеству Решетникова, и искусствоведческие дебаты, посвящённые картине «Опять двойка».

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