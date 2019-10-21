Не по сезону: синоптики рассказали об аномалиях октября в Приморье

Posted 21 октября 2019, 04:56
Published 21 октября 2019, 04:56
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По подсчётам синоптиков, передаёт «Примпогода», средняя суточная температура воздуха на большей территории Приморья в субботу, 19 октября, соответствовала климатической норме. А вот в воскресенье, 20 октября, погода была не по сезону тёплой, осадков не наблюдалось.
«Температурный фон оказался ещё на 3–6 градусов выше. Практически повсеместно фактическая средняя суточная температура превышала норму на 3–6 градусов», — рассказали специалисты.
Небольшие изменения в погоде произойдут уже предстоящей ночью. На край сместится ядро антициклона, благодаря чему усилится ночное выхолаживание, минимальные температуры воздуха опустятся до +1… −4, в горных районах до −10 градусов. На юге будет держаться около +10 градусов. Днём при отсутствии облаков столбики термометров поднимутся до значений сегодняшнего дня, то есть 20-22 градусов тепла.
В столице региона на выходных воздух прогрелся до +17…+20 градусов. Средняя суточная температура воздуха за выходные дни превысила средние климатические значения на 3 градуса. Спокойная хорошая погода сохранится в регионе и в ближайшие дни. Правда, небольшое похолодание всё-таки неизбежно: ночью +5…+8, днём +13…+16 градусов.