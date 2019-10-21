Не по сезону: синоптики рассказали об аномалиях октября в Приморье

Небольшие изменения в погоде произойдут уже предстоящей ночью. На край сместится ядро антициклона, благодаря чему усилится ночное выхолаживание, минимальные температуры воздуха опустятся до +1… −4, в горных районах до −10 градусов. На юге будет держаться около +10 градусов. Днём при отсутствии облаков столбики термометров поднимутся до значений сегодняшнего дня, то есть 20-22 градусов тепла.