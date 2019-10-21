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Posted 21 октября 2019, 04:56

Published 21 октября 2019, 04:56

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Не по сезону: синоптики рассказали об аномалиях октября в Приморье

21 октября 2019, 04:56
Сюжет
Погода
Комфортная и невероятно тёплая погода установилась в Приморье на минувших выходных. В ближайшие дни, обещают синоптики, существенных изменений в синоптической ситуации не произойдёт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По подсчётам синоптиков, передаёт «Примпогода», средняя суточная температура воздуха на большей территории Приморья в субботу, 19 октября, соответствовала климатической норме. А вот в воскресенье, 20 октября, погода была не по сезону тёплой, осадков не наблюдалось.

«Температурный фон оказался ещё на 3–6 градусов выше. Практически повсеместно фактическая средняя суточная температура превышала норму на 3–6 градусов», — рассказали специалисты.

Небольшие изменения в погоде произойдут уже предстоящей ночью. На край сместится ядро антициклона, благодаря чему усилится ночное выхолаживание, минимальные температуры воздуха опустятся до +1… −4, в горных районах до −10 градусов. На юге будет держаться около +10 градусов. Днём при отсутствии облаков столбики термометров поднимутся до значений сегодняшнего дня, то есть 20-22 градусов тепла.

В столице региона на выходных воздух прогрелся до +17…+20 градусов. Средняя суточная температура воздуха за выходные дни превысила средние климатические значения на 3 градуса. Спокойная хорошая погода сохранится в регионе и в ближайшие дни. Правда, небольшое похолодание всё-таки неизбежно: ночью +5…+8, днём +13…+16 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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