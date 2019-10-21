Приморские НКО снова могут получить президентские гранты

Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте внутренней политики Приморского края, те представители НКО, которые претендуют на финансирование с первого марта 2020 года, могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов. Свои инициативы они могут подать до 25 ноября текущего года, а ознакомиться с участием в конкурсе можно на сайте Фонда президентских грантов.