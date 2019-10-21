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Posted 21 октября 2019, 09:15

Published 21 октября 2019, 09:15

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

деньги

Приморские НКО снова могут получить президентские гранты

21 октября 2019, 09:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi . деньги
Приморские некоммерческие организации снова могут получить президентский грант. Свои инициативы им необходимо озвучить до 25 ноября текущего года. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте внутренней политики Приморского края, те представители НКО, которые претендуют на финансирование с первого марта 2020 года, могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов. Свои инициативы они могут подать до 25 ноября текущего года, а ознакомиться с участием в конкурсе можно на сайте Фонда президентских грантов.

Заместитель директора департамента внутренней политики региона Ольга Ивченко пояснила, что Приморский края показал хорошие результаты в рамках второго конкурса президентских грантов. Сразу 26 приморских инициатив были признаны лучшими не только по всему Дальнему Востоку, но и по России, в целом. Некоммерческим организациям по итогам конкурса удалось привлечь более 57 миллионов рублей.

«Это стало возможным благодаря совместной работе с ресурсными центрами, администрацией края в рамках реализации государственной программы „Экономическое развитие и инновационная экономика Приморья“ на 2013–2021 годы. Вместе мы прошли большой путь, а инициативы смогли получить высокую оценку экспертов фонда», — пояснила Ольга Ивченко.

#Новости#Экономика#Владивосток#АПК#НКО
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